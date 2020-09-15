تعرف على افضل الكراسي المكتبية وعلاج آلام الظهر في عام 2020

يُعد البحث عن افضل الكراسي المكتبية شيء مُهم جداً لأي شخص يعمل سواء من المنزل أو في مكتبه لأنه بطبيعة الحال يُمكن أن يضر الجلوس في المكتب لساعات طويلة بظهرك خاصة إذا كنت لا تستخدم كرسي المكتب المناسب وتتبنى وضعية الجلوس الصحيحة، وعلى الرغم من أن الجلوس لفترة طويلة في المكتب أمر شبه حتمي إلا أنه يُمكنك تصحيح وضعية جلوسك ومنع مثل هذه المشكلات عن طريق شراء الكرسي المناسب الذي لا يعرض ظهرك للخطر وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل الكراسي في الوقت الحالي.

أفضل الكراسي لعلاج آلام الظهر لهذا العام:

1. Modway Articulate Ergonomic

نبدأ بهذا الكرسي الرائع والمُريح والذي يُعتبر أحد أفضل الكراسي الموجودة في الوقت الحالي ومن مُميزاته أنه تم تصميمه للعمل في أي بيئة تقريباً فسواء كنت تبحث عن استخدام هذا الكرسي في المنزل أو في المكتب فيُمكنك أن تطمئن إلى أن لديك الراحة والمرونة، يندمج المقعد الإسفنجي في مكانه عند الجلوس عليه ويُوفر الظهر الشبكي التهوية إلى الخلف، أيضاً يُتيح لك الكرسي الدوران بقدر ما تريد وشخصياً أراه مُهم جداً لأي شخص يعمل من المنزل أو يجلس كثيراً، يبلغ سعر هذا الكرسي 136.72 دولار وهو مُتوفر بألوان عديدة.

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2. Serta Ergonomic Executive

يُعتبر هذا الكرسي الثاني في هذه القائمة هو نتيجة للتصميم المبتكر وأحدث التقنيات المُدمجة لإنتاج تحفة فنية لأنه بالفعل يُعتبر من أفضل الكراسي لعلاج آلام الظهر حيث يحتوي على وسائد ذات طبقات عميقة للغاية ومُريحة جداً للعمل في راحة تامة، جدير بالذكر أن مادة PVC المُستخدمة وكذلك الجلد المُستخدم في هذا الكرسي ذا جودة عالية ويستمر لفترة طويلة، أيضاً يحتوي الكرسي على زر ضغط مُبتكر على مسند الذراع يُتيح لك ضبط الارتفاع ومواضع مسند الذراع، يبلغ سعر هذا الكرسي 256.99 دولار.

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3. Flash Furniture Big

هذا الكرسي أيضاً قوي جداً ومُريح وأنيق للغاية، وأهم ميزة في هذا الكرسي أنه شديد التحمل كونه مصنوع من جلد عالي الجودة ومتشابك في المنطقة الخلفية لتوفير التهوية أثناء العمل، جدير بالذكر أن هُناك مساحة جُلوس كبيرة في هذا الكرسي ولها دعم مُناسب لأسفل الظهر لتلائم ظهرك ويحتوي كذلك على عجلات مُجهزة لسهولة الحركة كما أن تعديل الارتفاع ومُستويات مسند الذراع سهل جداً، يبلغ سعر هذا الأخير 188.99 دولار.

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4. OFM Essentials Collection

على الرغم من أن هذا الكرسي يبدو بسيط جداً من ناحية الشكل إلا أنه يُعتبر أحد أفضل الكراسي الموجودة في السوق عندما يتعلق الأمر بتوفير الراحة والهدوء عند العمل حيث يحتوي على أذرع تقليدية ثابتة مُبطنة لتوفير الراحة بجانب أن منطقة الجلوس مُخصصة لتناسب ارتفاعات مُتعددة للجسم ويُمكنك ضبط زاوية الجلوس باستخدام قفل الإمالة، الكرسي أيضاً مصنوع من مواد عالية الجودة ليدوم أطول فترة مُمكنة، يبلغ سعر هذا الكرسي 271.93 دولار.

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5. Flash Furniture Mid-Back

ننتقل الآن للكرسي الأخير في هذه القائمة والذي يُعتبر من أفضل الكراسي الموجودة حتى وقتنا هذا كون سعره مُناسب وفي نفس الوقت هو كُرسي متين وأنيق للغاية ويُقدم خدمة ممتازة لفترة طويلة، كما أنه مصنوع من الإسفنج الفاخر والنايلون الصلب شديد التحمل بجانب أنه خفيف وله خمس عجلات للمساعدة في تحريكه في جميع أنحاء المكان، أيضاً يُمكنك ضبط الارتفاع باستخدام أداة التحكم أسفل منطقة الجلوس ويُمكنك كذلك الدوران بسهولة، يبلغ سعر هذا الأخير 128.49 دولار.

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