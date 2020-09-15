الطالب: مستمرون في إجراء عمليات القلب المفتوح بمستشفى طرابلس الجامعي

أكد رئيس وحدة جراحة القلب خالد الطالب، بالمستشفى الجامعي استمرار القسم في إجراء عمليات القلب المفتوح وزيادة نسبة الأداء خلال الأسابيع القادمة من اجل تنفيذ برنامج توطين العلاج

وقال الطالب في تصريح صحفي ان إجراء عدد 200 عملية قلب مفتوح بالقسم بعد توقف أربعة سنوات عن الخدمة.

واوضح الطالب بأن العمليات التي أجريت في القسم تعتبر من العمليات الكبرى والدقيقة في تخصص جراحة القلب والتي انتهت بالنجاح التام بزراعة الشرايين، والصمامات بجميع أنواعها، ونجاح عمليات لمرضى الفشل الكلوي.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خطاب من إدارة الشؤون العلاجية بوقف العلاج بالداخل وفي بعض المستشفيات والمصحات الخاصة لعدم وجود مخصصات مالية

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