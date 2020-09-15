حريق في منطقة بانتال يتسبب بإعلان حالة الطوارئ في البرازيل

أعلنت الحكومة البرازيلية يوم الاثنين حالة الطوارئ في ولاية ماتو جروسو دوسول في منطقة بانتال والتي تعد أكبر أرض رطبة في العالم .

ونشرت الحكومة البرازيلية مرسوم وزاري بإعلان حالة الطارئ في الجريدة الرسمية والذي يعني أن حكومة الولاية يمكن أن تتلقى أموالاً اتحادية لجهود الإغاثة ومكافحة النيران بحسب وسائل إعلام محلية .

ويتم مكافحة الحريق بواسطة سلطات البيئة ورجال إطفاء محليين من منطقة بانتال و التي تمتد من ولاية ماتو جروسو دو سول الى الدولتين المجاورتين بوليفيا وباراغواي ومن المتوقع أن يتم الإستيلاء على أراضيها لمراعي الماشية وزراعة فول الصويا .

ويشار الى انه منذ يناير حتى قبل يوم من الحريق سجلت المنطقة 14 الف و489 مصدراً للحريق مقارنة بـ4699 من نفس الفترة الزمنية العام الماضي.

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