كيف تعرف إن كان هاتفك الأندرويد مخترق وكيف تحمي نفسك من ذلك؟

اليوم نحدّثكم عن قضية هامة جدًا، وهي اختراق هواتف اندرويد، لكن لنكون متفقين، لن نتحدّث اليوم عن أمور غاية في التعقيد والتقدم، كل ما ستناوله هي الممارسات الطبيعية والتي يُمكن لأي منا أن يتعرض لها، خصوصًا النساء والفتيات والذين قد يؤدي اختراق هاتفهم إلى مشاكل كبيرة جدًا وذات أصل مجتمعي مؤثر، في هذا المقال سنتعرّف على أكثر من طريقة لتعرف إن كان هاتفك الأندرويد مخترق أو لا، وذلك ببعض الخطوات البسيطة، كذلك سنقدّم لكم نصائح ذات أهمية قصوى لحماية هوافتكم وهواتف ذويكم.

هل يُمكن اختراق هواتف اندرويد؟

إجابة هذا السؤال المباشرة والبسيطة هي نعم، لكن نحن هنا نتحدّث عن النوع “الناعم” من الاختراق، والذي يتمثّل في تطبيق ضار يقوم بسحب بيانات هاتفك ويرسلها إلى المستفيد، لا نتحدّث عن الاختراق بمعناه الحرفي لأنها ممارسة متقدّمة من المستبعد أن يتعرّض أيٍ منّا لها في الظروف العادية.

كيف تعرف إن كان هاتفك الأندرويد مخترق؟

كما أسلفنا الذكر، الاختراق الذي نتحدّث عنه هنا هو الاختراق الذي يؤدي إلى سحب وتسريب البيانات، جهات الإتصال والأرقام وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوصول إلى بعض المعلومات الأخرى مثل الموقع الجغرافي، وهذا بكل بساطة يتم من خلال تطبيق يتم تنصيبه على هاتفك بدون علمك، وهذا التطبيق ببساطة يقوم بأخذ صلاحيات لكل شيء في الهاتف، وهو ما يشمل: صلاحيات الهاتف، جهات الإتصال، الموقع الجغرافي، مساحة التخزين، التحكم عن بعد.. إلخ، وبكل بساطة وكما يُمكنك أن تستنج، يُمكن لأي تطبيق مع هذه الصلاحيات أن يسرّب أي من البيانات التي يصل إليها للمستفيد من ذلك طالما كان لديك إتصالًا بالإنترنت!

بهذا يُمكننا لمس الثغرة الأكبر، وهي التطبيق الضار المنصّب على هاتفك، والتخلُّص من هذا التطبيق -أو التأكد من كونه موجود أو لا- هو أمر سهل جدًا، كل ما تحتاج له هو أن تقوم بمراجعة صلاحيات كل التطبيقات، وهذا يتم بطريقتين:

1- إدارة صلاحيات التطبيقات من خلال إعدادات النظام

من خلال إعدادات النظام يُمكنك أن تلقي نظرة فاحصة على كل التطبيقات وكل الصلاحيات التي تحصل عليها، وهذا بالدخول إلى التطبيقات Apps ومن ثم ومن القائمة العلوية اختر Permissions Manager أو مدير الصلاحيات، أو قم بالبحث عن هذا الخيار مباشرةً داخل إعدادات النظام إن لم تجد هذا الخيار هناك.

الآن ستجد كافة الصلاحيات موجودة أمامك، من خلالها قم باختيار على سبيل المثال صلاحيات جهات الإتصال Contacts، لتجد كافة التطبيقات التي تطلب هذه الصلاحية، وبالتأكيد إن وجدت تطبيق غريب يمتلك كافة الصلاحيات فـ هاتفك الأندرويد مخترق بلا شك!

لعلّك فهمت ما سنفعله، نحن الآن سنبحث عن أي تطبيق ذو اسم غريب ويطلب صلاحيات كثيرة أو يحصل على كل صلاحيات النظام، وهذا التطبيق إن وجد سيكون هو التطبيق الذي يهددك، وعليك بحذفه بعد التأكد من أنه ليس من تطبيقات النظام.

2- إدارة صلاحيات التطبيقات من خلال تطبيق خارجي

نفس الخطوة بالأعلى يُمكنك تنفيذها بسهولة ومعرفة إن كان هاتفك الأندرويد مخترق أو لا من خلال تحميل تطبيق خارجي، والتطبيق المختار هنا هو تطبيق Permission Manager وهو تطبيق مجاني يتيح لك معرفة التطبيقات التي تحصل على الصلاحيات، وكذلك حرمها من هذه الصلاحيات:

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أخطار أخرى قد تشير إلى أن هاتفك الأندرويد مخترق

• فتح تطبيق واتساب على المتصفّح على الكمبيوتر باستخدام هاتفك، يُمكن للمستخدم أن يفتح الواتساب الخاص بك على كمبيوتره ومن ثم يقوم بإخفاء إشعار الواتساب حتى لا تعرف، لتتأكد من ذلك إذهب إلى واتساب ومن ثم خيار WhatsApp Web وشاهد كل الأجهزة التي تفتح حسابك.

• تلغيم هاتفك بتطبيق ضار من نوع آخر: هناك تطبيقات ضارة من نوع آخر مثل الـKeyloggers أو تطبيقات الكيبورد الملغمة والتي تقوم بحفظ كل ما تكتبه بما في ذلك كلمات المرور، والمطلوب هنا هو حذف أي تطبيق لا تعرفه.

• ننصحك بأن تقوم بحذف وإزالة أي تطبيق أو ملف تشك فيه أو لا تستخدمه، وبهذا ستستفيد أكثر وستفرّغ المزيد من المساحة التخزينية! ننصحك أيضًا بعدم تحميل الألعاب والتطبيقات المكرّكة (وهي المدفوعة والتي تتيحها بعض المواقع مجانًا).

• نصيحة هامة جدًا، استخدم تطبيق مقاوم للفيروسات، وهذه التطبيقات توفّر أدوات حماية كثيرة جدًا ولا غنى عنها، يُمكنك أن تختار من بين ESET أو Malwarebytes أو ما تفضله أنت!