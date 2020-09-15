فيسبوك تطلق خاصية Watch Together لمشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء عبر ماسنجر

بدأت فيسبوك رسميًا في إطلاق خاصية Watch Together لتطبيق المحادثة الخاص بها ماسنجر، وهو التطبيق الذي يمتلك عددًا ضخمًا من المستخدمين حيث أنه وكما تعلمون، كل مستخدم لفيسبوك لديه حساب على ماسنجر بالضرورة، والخاصية الجديدة ستتيح مشاهدة الفيديوهات جماعيًا، أي مشاهدة أي فيديو مباشرةً مع الأصدقاء والعائلة وحتى الآن فهي تدعم محتوى فيسبوك المرئي فقط.

ما هي خاصية Watch Together في تطبيق فيسبوك ماسنجر

ستتيح الخاصية الجديدة مشاهدة أي محتوى داخل Facebook Watch بما في ذلك المحتوى الأصلي والحصري وكذلك المحتوى المرفوع على المنصة من خلال الأعضاء الآخرين، وفي بداية إطلاق الخاصية الجديدة ستدعم 8 مستخدمين وهو رقم ممتاز، أي سيكون بإمكانك مشاهدة أي محتوى مرئي مع 8 من اصدقائك.

الخدمة الحديدة ستتيح لك اختيار أي فيديو ومن ثم مشاركته -بطريقةً ما- داخل الماسنجر معك ومع الأعضاء الآخرين الذين سيشاهدوه معك، وستعمل فيسبوك على توفير نظام متطور للمزامنة لكي لا تشاهد أنت جزء ويكون صديقك سابقًا لك أو متأخرًا عنك، أي أن أهم مميزات الخاصية الجديدة هي أن جميع المشاهدين سيشاهدو نفس الجزء في نفس اللحظة.

بعد وصول الخاصية لك ولبلدك (ويشترط تحديث ماسنجر وفيسبوك لأحدث إصدار) سيكون بإمكانك بدء جلسة مشاركة جديدة مباشرةً من خلال الماسنجر، وعلى الأغلب ستكون الخاصية متاحة ايضًا ضمن الفيديوهات داخل Facebook Watch نفسه.

للأسف لن تدعم هذه الميزة مشاهدة فيديوهات من يوتيوب أو حتى من على نيتفلكس، للأسف سيكون المستخدم محدودًا بالفيديوهات التي تظهر ضمن Facebook Watch، وإن كنت لا تعلم ما هي Facebook Watch فهي المنطقة التي تضم الفيديوهات على فيسبوك سواء على الجوال أو الكمبيوتر، والتي اهتمت بها فيسبوك كثيرًا لكي تدخل في المنافسة مع خدمات المشاهدة، وفي البلدان الغربية هناك برامج حصرية ومحتوى مخصص لهذه المنصة، يُمكنك أن تصل لها من الرابط.