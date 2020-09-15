ملخص مؤتمر ابل والأجهزة الجديدة – الجيل السادس من الساعة وساعة SE أرخص، ايباد الجيل الثامن، ايباد اير، خدمات جديدة والمزيد!

انتهي اليوم مؤتمر ابل الذي أعلنت من خلاله عن العديد من الأجهزة الجديدة أهمها: الجيل السادس من الساعة الذكية Apple Watch Series 6 وساعة أرخص SE ، والمزيد من الخدمات الجديدة مثل خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness، وأيضاً الإعلان عن الايباد الجيل الثامن وايباد اير. كل شيء في المؤتمر ملخص في هذه المقالة!

الجيل السادس من ساعة ابل

ساعة ابل لم تعد مجرد إكسسوار رياضي بل أداة صحية مميزة أيضاً وقد ساهمت في إنقاذ حياة العديد من الناس بفضل تقنيات اكتشاف معدل ضربات القلب الغير منتظم الذي قد يؤدي للسكتة القلبية، وفقاً لتيم كوك.

أهم مميزات الساعة الجديدة Apple Watch Series 6:

الساعة الجديدة تحمل نفس التصميم تقريباً لكن مع ألوان جديدة مثل الأزرق، والأحمر.

مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم، الذي يستعمل الأشعة تحت الحمراء ويقيس مدى تشبع الدم بالأكسجين في غضون 15 ثانية.

مستشعر الأكسجين الجديد مفيد للرياضيين وأيضاً للأغراض الصحية مع انتشار فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي.

الساعة تحمل معالج S6 المبني على معالج A13 في الايفون.

أوجه جديدة للساعة تم الكشف عنها، مع تصمين الأوجه التعبيرية المخصصة Memoji.

الإعلان عن سوار جديد للساعة مصنوع من السيلكون، بمقاس واحد لكن قابل للتمدد حول معصمك، وسوف يتوفر بسبعة ألوان مختلفة، ,ايضاً سوار آخر من الجلد.

إضافة شريحة U1 للتتبع.

إضاف خاصية تتبع النوم.

زيادة مستوى السطوع في الشاشة بنسبة 250%.

يبدأ سعرها من 399 دولار أمريكي.

الساعة الأرخص ثمناً Apple Watch SE

أعلنت أبل أيضاً عن نسخة أرخص ثمناً من ساعتها الذكية باسم Apple Watch SE مواصفاتها ومميزاتها كالآتي:

تعمل بمعالج S5 أسرع بمرتين من الإصدار الثالث من الساعة.

تحمل كافة مزايا ساعة ابل بدون مخطط رسم القلب ECG أو مستشعر الأكسجين.

يبدأ سعرها من 279 دولار أمريكي.

خدمة Apple Fitness Plus للياقة البدنية

خدمة جديدة من أبل Apple Fittness + توفر مقاطع فيديو احترافية لممارسة التمارين الرياضية.

سوف يتم إضافة محتوى جديد للخدمة بشكل دوري.

الخدمة سوف توفر لك إحصائيات شاملة حول ما تقوم به من تمارين مثل الوقت والسعرات الحرارية وغير ذلك.

الذكاء الاصطناعي سوف يقترح عليك التمارين المناسبة لك.

الخدمة متوافقة مع الايفون وساعة ابل.

الاشتراك الشهري للخدمة 9.99$ والسنوي هو 79.99$

Apple One .. خدمات ابل كلها باشتراك واحد



هذه منصة تجمع لك الاشتراك في خدمات ابل الآتية معاً في اشتراك واحد: iCloud, Apple Music, TV+, Arcade, News+, Fitness+ بسعر يبدأ من 14.95 شهرياً.

الإعلان عن الايباد الجيل الثامن iPad 8

أعلنت ابل عن جهاز الايباد الجديد: ايباد الجيل الثامن iPad 8 بمعالج A12 وشاشة 10.2 إنش.

وفقاً لأبل، فإنه يتفوق على كافة الأجهزة المنافسة من لوحيات وحواسيب محمولة بنظام ويندوز أو كروم من ناحية الأداء.

يدعم قلم أبل، ولوحات المفاتيح الذكية Magic Keyboard (تباع منفصلة).

البطارية تدوم حتى 10 ساعات من العمل.

كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى أمامية للتصوير بدقة HD.

السعر يبدأ من 329$

الإعلان عن iPad Air الجديد

أعلنت ابل عن جهاز ايباد اير جديد iPad Air بتصميم يشبه أجهزة الايباد برو بشاشة 10.9 إنش بدقة 2360×1650 بكسل.

مستشعر البصمات Touch ID بات موجوداً في زر قفل الشاشة لأول مرة.

يعمل الجهاز بمعالج A14 القوي الجديد – أول معالج بتقنية معالجة 5 نانومتر مع تحسين في الأداء بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالإصدار السابق، ومدمج معه معالج رسوميات جديد رباعي النواة.

كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 12 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو حتى دقة 4K.

يدعم قلم أبل، ولوحات المفاتيح الذكية Magic Keyboard (تباع منفصلة).

سماعات ستريو، بطارية تدوم حتى 10 ساعات.

السعر يبدأ من 599$

إطلاق أنظمة تشغيل أبل الجديدة

نظام تشغيل iOS 14 و iPadOS 14 و watchOS 7 سوف يتم إطلاقها غداً إن شاء الله (الأربعاء 16 سبتمبر مساءً).