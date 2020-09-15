مُدرّس يربح أول جائزة لـ”من سيربح المليون” البريطاني

نقش مدرس التاريخ البريطاني دونالد فير اسمه بحروف من ذهب في النسخة البريطانية من مسابقة من سيربح المليون بعدما بات أول متسابق يفوز بالمليون جنيه إسترليني.

وقدم المدرس البالغ من العمر 57 عاماً أداء رائعاً، وتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة وبدون تردد خلال 20 دقيقة فقط، ليحقق رقماً قياسياً في البرنامج.

وعبّر دونالد فير عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنَّ سؤال المليون كان سهلاً جداً بالنسبة له لأنَّه كان في مجال التاريخ.

وعند سؤاله عن مشاريعه قال دونالد فير إنَّه سيتقاعد من العمل كمدرس قبل سنتين من موعد تقاعده، وسيتفرغ للقيام برحلات سياحية.

من جانبه، أبدى مقدم البرنامج جيرمي كلارسون إعجابه بثقافة دونالد وسعة اطلاعه، ووصفه بمحرك بحث يلبس قميصاً وردياً في إشارة منه للون لباس مدرس التاريخ.

يذكر أن شقيقه دافيث شارك في المسابقة سابقاً ووصل لسؤال المليون، لكنَّه عجز عن الإجابة عنه وانسحب من المسابقة ليربح نصف مليون جنيه إسترليني.

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