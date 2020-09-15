شركة Doogee تكشف عن هاتف ضد الصدمات

كشفت شركة Doogee الصينية عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه S58 Pro.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج ثماني النوى، ونظام تشغيل Android، ويتميز بمقاومته للماء والغبار، والسقوط من ارتفاع 1.5 متر، والبقاء تحت الماء على عمق متر لمدة يوم كامل، والعمل في درجات حرارة ناقص 55 وزائد 70 درجة مئوية وفق معيار IP68 والمعايير العسكرية MIL-STD-810G.

وصممت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشكل متين، وأحاطته بواقيات متينة، وبطانة من السيليكون تساعد على امتصاص الصدمات بصورة فعالة.

وزودت Doogee هاتفها الجديد بشاشة مقاس 5.71 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5180 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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