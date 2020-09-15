LG تطلق هاتفا ثوريا بشاشة قابلة للتدوير

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف جديد مزود بشاشة قابلة للتدوير على شكل حرف T أطلقت عليه LG Wing.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشتين الأولى P-OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة عرض FHD وستحتوي هذه الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، والثانية G-OLED بحجم 3.9 بوصة ودقة عرض FHD Plus.

ويعد هذا الهاتف مناسب لمشاهدة الفيديوهات والألعاب دون إزعاج، لأن الشاشة الثانية تفصل الإشعارات والرسائل الواردة للجهاز أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب.

وستكون الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 أو 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية