متى يكون حرقان العين “مؤشرا خطيرا”؟

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء العيون الناس بعدم إهمال حرقان العين، وقالت إنّه يحدث لأسباب عديدة منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وحددت الرابطة الألمانية الأسباب البسيطة لحرقان العين بدخول مادة كيميائية فيها كالشامبو أثناء الاستحمام، أو الكلور أثناء السباحة، أو الإجهاد بسبب الجلوس الطويل أمام شاشة الحاسوب أو ارتداء العدسات اللاصقة.

أما الأسباب الخطيرة فحددتها بوجود عدوى بكتيرية أو فيروسية في حال صاحب الحرقان إفرازات صفراء، أو تعاطي أدوية تسبب تراجع في إفراز السائل الدمعي كالأدوية الخافضة للضغط المرتفع.

وقالت إنَّ حرقان العين قد يكون دليلاً على الإصابة بأمراض أخرى كالروماتيزم، السكري، بالإضافة لأمراض الغدة الدرقية التي تؤدي لحدوث اضطرابات في ترطيب العين.

ونصحت الرابطة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من حرقان في العين بمراجعة الطبيب في حال كان الحرقان شديداً أو استمر لعدة أيام.

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