رسميا.. يوتيوب تطلق ميزة “YouTube Shorts”

في إطار سعيها لمنافسة تطبيق تيك توك قامت شركة جوجل الأمريكية المالكة لموقع يوتيوب بإطلاق ميزة YouTube Shorts بشكلٍ رسمي.

وتتيح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدمين لإنشاء فيديوهات ومقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 15 ثانية، بالإضافة لإمكانية دمج أكثر من مقطع في فيديو واحد.

وستوفر الشركة الأمريكية مكتبة ضخمة من الموسيقى يمكن للمستخدم الاستفادة منها لإضافة مقاطع موسيقى تتناسب مع الفيديوهات التي يقوم بنشرها.

وتحتوي YouTube Shorts على مجموعة كبيرة من الميزات منها ضبط سرعة الفيديو، ضبط عداد التوقيت لبدء التسجيل دون لمس الشاشة، سهولة التنقل بين مقاطع الفيديو من خلال سحب الشاشة رأسياً.

وأكدت الشركة الأمريكية تطوير الخدمة لاحقاً من خلال إضافة ميزات جديدة إليها.

يذكر أن يوتيوب ستوفر الخدمة حالياً في الهند على أن تصل بشكل تدريجي لباقي أنحاء العالم.

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