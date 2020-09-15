لصوص يلتزمون بالإجراءات الوقائية خلال سرقة متجر (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو وصور للصوصٍ يلتزمون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أثناء سرقتهم لمتجر مجوهرات يقع في مدينة عليكرة شمال الهند.

وأظهر مقطع الفيديو المسجل دخول 3 لصوص لمحل المجوهرات مرتدين الكمامات والقفازات، وقيامهم بتعقيم أيديهم، قبل أن يشهروا أسلحتهم في وجه العمال والزبائن الموجودين داخل محل المجوهرات.

وقام اللصوص بسرقة المجوهرات الذهبية الموجودة بالمحل، ولاذوا بالفرار دون أن يتمكن أي شخص من التعرف عليهم.

وقامت الشرطة الهندية بفتح تحقيق في الحادث، وإطلاق حملة بحث عن اللصوص بعدما فشلت في التعرف على هويتهم بسبب الكمامات.

وحظي مقطع الفيديو بتعليقات طريفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا إتقان اللصوص لعلمهم، وتنفيذهم لعملية السرقة دون تعريض الموظفين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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