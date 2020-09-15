بلقيس فتحي تستعد لدخول عالم الإخراج

تستعد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لدخول عالم الإخراج من خلال قيامها بإخراج فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

حيث نشرت الفنانة اليمينة على حسابها الرسمي في تويتر تغريدة أكدَّت من خلالها انتهاء كتابة الستوري بورد والمشاهد الخاصة به، وقالت إنَّها ستبدأ بتصوير الأغنية الخليجية الجديدة التي ستكون بوابتها لدخول عالم الإخراج خلال الأسبوع القادم.

وتمنت الفنانة أن ينال العمل الجديد رضا وإعجاب جمهورها، ووعدتهم بعدد كبير من المفاجآت فنية وغير فنية خلال الفترة القادمة.

وحظيت تغريدة بلقيس فتحي بإعجاب عشاقها الذين أكدَّوا انتظار أغنيتها الجديدة على أحر من الجمر.

يذكر أن الفنانة بلقيس شاركت الأسبوع الماضي في حفل إنقاذ لبنان الذي نظَمه تطبيق أنغامي، حيث قامت بغناء مجموعة من أغانيها المميزة بالإضافة لأغنية من قلبي سلام لبيروت للسيدة فيروز.

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