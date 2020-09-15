عمرو دياب يحيي حفلاً فنياً في السعودية بحضور الجمهور

شهدت شاطئ مدينة ينبع السعودية إحياء النجم المصري عمرو دياب حفلاً فنياً بحضور الجمهور ضمن سلسلة حفلات “كروز”.

ويعد هذا الحفل الأول لعمرو دياب خارج مصر منذ انتشار فيروس كورونا في العالم.

وشهد الحفل الذي أقيم وفق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حضوراً جماهيراً كبيراً.

وقدم النجم الملقب بالهضبة خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة وتفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

وأحيا النجم المصري قبل هذا الحفل بعدة أيام حفلاً فنياً في الساحل الشمالي للسعودية بدون جمهور تم بثه عبر منصة رقمية.

يذكر أن عمرو دياب سيحيي حفلاً غنائياً آخر يوم 26 سبتمبر الجاري ضمن احتفالات هيئة الترفيه بالسعودية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

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