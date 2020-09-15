بنما تضع حدا لأغرب قرار لمواجهة كورونا

قررت الحكومة البنمية وضع حدٍ لأغرب قرار اتُخذ في العالم لمواجهة فيروس كورونا والذي يقضي بخروج النساء للتسوق في يوم معين والرجال في اليوم التالي.

وكانت السلطات في بنما قد أصدرت هذا القرار قبل 5 أشهر بحجة منع انتشار فيروس كورونا.

وأثار القرار منذ الإعلان عنه جدلاً كبيراً في البلاد، لأنّهُ ميّز بين الناس وقيد حريتهم بشكلٍ كبيرٍ، وأدى لزيادة التحرش في البلاد.

وقال وزير الصحة البنمي لويس أنتونيو سوكري إنَّ إلغاء القرار لا يعني الانتصار على فيروس كورونا، ووصف إلغاؤه ببداية مرحلة جديدة تتيح للرجال والنساء الخروج معاً في أي وقت.

وطالب وزير الصحة السكان بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض بشكلٍ كبيرٍ مرة أخرى.

وسجلت بنما منذ انتشار فيروس كورونا أكثر من 101 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 2165 شخصا.

الجدير بالذكر أن عدداً من الدول الأخرى كالبيرو طبقت هذا القرار بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا فيها.

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