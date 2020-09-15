دراسة تؤكد أن النوم ليلاً يؤخّر الإصابة بالزهايمر

أكدَّت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أنَّ النوم بشكل جيد في الليل يؤخر إصابة الشخص بالزهايمر.

وقال الباحثون إنَّ النوم العميق يبطئ تراكم اللوحات السامة في الدماغ المعروفة باسم بروتين بيتا أميلويد والتي ترتبط بشكل وثيق بالزهايمر.

وشبه أحد الباحثين المشاركين في الدراسة النوم بكرة بلورية تعطي معلومات عن تطور مرض الزهايمر عند الإنسان.

وأوضح الباحثون بقاء عينة الدراسة بصحة جيدة طوال فترة الدراسة، الأمر الذي ساعدهم على توقع تاريخ بدء مرض الزهايمر لديهم من خلال التنبؤ بكمية تراكم الترسبات في أدمغتهم.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الدراسة على إيجاد طرق لتعزيز جودة النوم لدى الأشخاص المهددين بالإصابة بالزهايمر.

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