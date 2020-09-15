منوعات

دراسة تؤكد أن النوم ليلاً يؤخّر الإصابة بالزهايمر

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدَّت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أنَّ النوم بشكل جيد في الليل يؤخر إصابة الشخص بالزهايمر.

وقال الباحثون إنَّ النوم العميق يبطئ تراكم اللوحات السامة في الدماغ المعروفة باسم بروتين بيتا أميلويد والتي ترتبط بشكل وثيق بالزهايمر.

وشبه أحد الباحثين المشاركين في الدراسة النوم بكرة بلورية تعطي معلومات عن تطور مرض الزهايمر عند الإنسان.

وأوضح الباحثون بقاء عينة الدراسة بصحة جيدة طوال فترة الدراسة، الأمر الذي ساعدهم على توقع تاريخ بدء مرض الزهايمر لديهم من خلال التنبؤ بكمية تراكم الترسبات في أدمغتهم.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الدراسة على إيجاد طرق لتعزيز جودة النوم لدى الأشخاص المهددين بالإصابة بالزهايمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك