جهاز ايباد اير iPad Air الجديد 2020 – المواصفات ، المميزات ، السعر ، وكل ما تود معرفته!

جهاز الايباد اير يعود من جديد إلى الأسواق بإصدار حديث كشفت عنه ابل في المؤتمر الأخير. جهاز ايباد اير iPad Air الجديد إصدار 2020 يأتي بتصميم جديد ومواصفات راقية والأهم من ذلك سعر مناسب إن كنت ترى أسعار الايباد برو غالية وغير مناسبة لك!

مواصفات جهاز ايباد اير iPad Air 2020

الشاشة : من النوع LCD IPS بقياس 10.9 إنش بدقة 2360×1640بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش .

من النوع LCD IPS بقياس 10.9 إنش بدقة 2360×1640بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش . المعالج : A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت.

A14 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت. الكاميرا الخلفية : كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8.

كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8. الكاميرا الأمامية : بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0



بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 سماعات ستريو وميكروفون ثنائي

السعات التخزينية : 64 / 256 جيجابايت .

64 / 256 جيجابايت . الألوان : الرمادي، الفضي، الذهبي، الأخضر، الأزرق.

الرمادي، الفضي، الذهبي، الأخضر، الأزرق. دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع اللاسلكية)

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع اللاسلكية) بطارية تدوم حتى 10 ساعات مع شاحن بقوة 20 وات ومنفذ USB-C

تدوم حتى 10 ساعات مع شاحن بقوة 20 وات ومنفذ USB-C مستشعر بصمات في زر القفل

التصميم .. يشبه ايباد برو بألوان أكثر!

جهاز يباد اير iPad Air الجديد يشبه في تصميمه أجهزة ايباد برو حيث الجوانب الحادة والشاشة الكاملة بعد نقل مستشعر البصمات إلى زر القفل أعلى الجهاز لأول مرة في تاريخ أجهزة ابل منذ ابتداع بصمة Touch ID في ايفون 5s !

يأتي الجهاز بخمسة ألوان مختلفة هي: الرمادي، الفضي، الذهبي، الأخضر، الأزرق. يزن 460 جراماً، ويبلغ سمكه نحو 6.1 مليمتر فقط. هناك سماعات ستريو وميكروفون ثنائي، ومنفذ USB C، بالإضافة إلى موصل مغناطيسي وموصل Smart لتركيب الملحقات والإكسسوارات المختلفة مثل لوحة مفاتيح على سبيل المثال.

الشاشة

شاشة جهاز ايباد اير iPad Air الجديد 2020 هي Liquid Retina من نوع IPS LCD بقياس 10.9 إنش، تدعم طيف واسع من الألوان P3 wide color، وتقنية True Tone لتحسين القراءة على الشاشة، كما توجد طبقة مانعة لانعكاس الضوء من أجل تجربة مشاهدة واستخدام ممتعة من جميع الزوايا. الشاشة تدعم قلم ابل للكتابة والرسم (الجيل الثاني).

الأداء .. خارق مع معالج A14

بخصوص الأداء فحدث ولا حرج هذه نقطة قوة بلاشك! جهاز ايباد اير iPad Air الجديد يأتي بمعالج A14 وهو نفس المعالج الذي سوف يكون متوفراً في هواتف ايفون 12 القادمة قريباً.

معالج A14 هو معالج سداسي النواة بتقنية معالجة 5 نانومتر الأحدث، وهو أول معالج يأتي بهذه التقنية في سوق الأجهزة الذكية. يوفر هذا المعالج أداء أفضل بنسبة 40%، ومعالجة رسوميات أعلى بنسبة 30% مقارنة بالإصدار السابق.

يتوفر الجهاز بسعتي تخزين 64 و 256 جيجابايت، لا توجد سعة 128 جيجابايت. أما البطارية فهي تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام العادي، ويتم شحنها بواسطة شاحن بقوة 20 وات.

يحتوي جهاز ايباد اير iPad Air الجديد على منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بسرعة ويمكن الاعتماد عليه في توصيل الجهاز بالكاميرات الرقمية وأقراص التخزين والشاشات الخارجية، أيضاً هناك دعم لشبكات الوايفاي من نوع Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0. بالطبع هناك نسخة من الجهاز تدعم الشبكات الخلوية 4G LTE ومدمج بها أيضاً شركة إلكترونية eSIM.

يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بارزة قليلاً بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/.1.8 تدعم تصوير الفيديو حتى دقة 4K وأيضاً التصوير البطيء. الكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم تصوير الفيديو بدقة HD.

من الملحقات المميزة من ابل التي توفرها للجهاز القلم Apple Pencil للكتابة والرسم، ولوحة المفاتيح الذكية Magic Keyboard وكلاهما يتم بيعهما بشكل منفصل.

سعر ايباد اير iPad Air 2020 وموعد الإصدار

يبدأ إطلاق جهاز ايباد اير iPad Air الجديد في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 599 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي، و 729 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي مع شبكات الجيل الرابع 4G LTE.