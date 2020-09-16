تعرّف على ساعة أبل 6 الجديدة – المواصفات، المميزات، العيوب والسعر

مساء أمس عُقد مؤتمر أبل المنتظر لشهر سبتمبر، وهو الذي حمل الاسم Time Flies، والاسم بالطبع يلمّح للساعات الذكية الجديدة وعلى رأسهم ساعة أبل 6 (الجيل السادس من ساعة أبل)، وبعدما شاركناكم ملخّص المؤتمر مساء أمس نشارككم اليوم مقالات مفصّلة حول كل جهاز من الأجهزة الجديدة، وسنبدأ الآن مع الساعة.

ساعة أبل 6 الجديدة – المواصفات، المميزات، العيوب والسعر

كما وصفتها أبل، الساعة الجديدة ستقدّم نظام “ثوري” لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي خاصية صحية لا غنى عنها خصوصًا في فترة فيروس كورونا، حيث نعلم جميعًا ان فيروس كورونا وفي مراحله المتقدمة يؤثر على مستوى الأكسجين في الدم، حفظكم الله، إلى جانب هذا فقد حصلت الساعة على تحسين من جانب الهاردوير إلى جانب كافة خصائص watchOS 7 الجديدة بكل تأكيد.

قياس الأكسجين والتطبيق المخصص

وسّعت الساعة من قدراتها في مجالات الصحة مع خاصية قياس نسبة أكسجين الدم كما أسلفنا الذكر، وهي في واقع الحال خاصية متوفرة لدى المنافسين بالفعل، أوضحت أبل أيضًا ان المستشعر المخصص لقياس مستوى الأكسجين في الدم متطور إلى حد كبير، أيضًا يُمكنك في أي وقت مع الساعة الجديدة أن تقيس نسبة الأكسجين، كما أن الساعة ستقوم بذلك تلقائيًا في الخلفية أثناء عدم استخدامها.

تطبيق Health سيتيح لك الوصول لكافة المعلومات المتعلقة بالأكسجين في الدم بشكل شامل، هذا إلى جانب المعلومات الصحية الأخرى بالطبع، يُذكر أن أبل قد انضمت إلى جامعات عريقة مثل جامعة كاليفورنيا في للعمل على دراسات صحية متعلقة بمستوى الأكسجين في الدم، ولا شك أن أبل تأخذ هذه الأمور بجدية بالغة.

ملخّص الأمر، الساعة الجديدة ستقيس لك نسبة الأكسجين في الدم بدقة عالية، وستتيح لك تتبع حالتك الصحية بناءًا على ذلك وعلى العوامل الأخرى.

التصميم والأداء في ساعة أبل 6

الساعة الجديدة ستحظى بتحسّن كبير في الأداء، وذلك لأنها ستأتي مع معالج جديد مبني على A13 Bionic وهو المعالج المتواجد في آيفون 11 بإصداراته، وبشكل عام فالساعة الجديدة ستقدّم أداء أفضل بنسبة 20% من حيث أداء النظام والتطبيقات.

عمر البطارية هنا 18 ساعة في حالة الاستخدام المعتدل وقد يزيد أو يقل حسب نوعية الاستخدام، الساعة أيضًا تقدّم شحن أسرع مقارنة بالجيل السابق، حيث ستشحن من 0% إلى 100% في ساعة ونصف. ولو تسألني عن رأيي، فالأداء ممتاز، لكن البطارية والشحن سيئين مقارنة مع بعض المنافسين، لكن من حيث الأداء، الفعالية والتطبيقات فساعة أبل تربح وبلا أي شك.

أما وعن التصميم فكما ترى بالصور فهو لم يتغيّر! لذلك فيمكننا تلخيص الأمر حتى الآن في التطبيقات والخدمات الجديدة من ناحية، والأداء الأفضل من ناحية أخرى، لا أنصحك -شخصيًا- بالترقية لهذا الإصدار إن كنت تمتلك الإصدار السابق.

• نظام Always-On Display محسّن

ستقدّم الساعة نظام Always-On Display لعرض الوقت ومعلومات أخرى طوال الوقت، وحسبما ذكرت أبل فالساعة ستقدّم سطوع أكبر بمرتين ونصف من الجيل السابق، مع الحفاظ على عمر البطارية وإتاحة المزيد من الخصائص (كما بالصورة بالاعلى).

ستتوفر الساعة وكالعادة بتصميمات رائعة ومختلفة تناسب كل الأسواق -لكنها لا تناسب كل الميزانيات – وهذا سيشمل إصدارات نايكي الرياضية، الإصدارات التقليدية، إصدارات جلديّة فاخرة وإصدارات من الستانلستيل.

معلومات رئيسية عن ساعة أبل 6:

• الساعة ستقيس الأكسجين في الدم SPO2 في 15 ثانية فقط

• الساعة ستراقب نومك طوال الوقت، لكن لا نعلم تأثير هذا على البطارية بعد

• المعالج الجديد والمبني على A13 Bionic يحمل الاسم S6

• الساعة ستكون قادرة على قياس الارتفاع، ميزة مثالية لمن يهوون تسلّق المرتفعات

• وجوه جديدة Faces كما منحت أبل إمكانية تصميم وجوه جديدة للمطورين

• ستدعم الساعة مميزات للعائلة Family Setup، مميزة جدًا، سنشاركها معكم في مقال منفصل لكن للأسف قد لا تتوفر لكافة البلدان، حتى الآن ستكون محصورة لبعض دول أوروبا وآسيا إلى جانب الولايات المتحدة دون ظهور لأي دولة عربية في القوائم الرسمية.

• ستصدر الساعة مع watchOS 7، تعرّف عليه: تحديث watchOS 7 – كافة المميزات الجديدة، ميزة تتبع النوم والساعات الداعمة للتحديث

تعرض عليكم الآن صور متنوعة لـ ساعة أبل 6 في تصميماتها المختلفة:

سعر وموعد توفر الجيل السادس من ساعة أبل

سيبدأ السعر عند 399 دولار أمريكي للإصدار العادي و499 دولار أمريكي للإصدار الداعم لشبكات الهاتف والـGPS، هذا بينما ستتوفر الساعة بداية من يوم 18 سبتمبر في 30 دولة، وهي الدول التي تضم متاجر رسمية من أبل، بعض الدول الأخرى -كأجزاء من الوطن العربي وخصوصًا شمال إفريقيا- ستتأخر عليها الساعة كالعادة.