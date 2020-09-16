رسميًا – الكشف عن هاتف LG Wing مع شاشتين على شكل مروحة!

في العامين الماضيين شهدنا نماذج مختلفة من هواتف مغايرة لما اعتدنا عليه، بدأ الأمر مع جالكسي فولد، من ثم جالكسي Z فليب وموتورولا ريزر وصولًا إلى هاتف سرفيس دو من مايكروسوفت، واليوم لدينا فكرة جديدة وغريبة من إل جي متمثلة في هاتف LG Wing والذي يأتي مع شاشتين، بتصميم أشبه بالمروحة!

مواصفات ومميزات هاتف LG Wing ذو الشاشتين

يأتي الهاتف مع شاشة رئيسية بقياس 6.8 بوصة بدقة FHD+ من نوع أوليد بالطبع، أما الشاشة الثانوية والتي تظهر عند فتح الشاشة الرئيسية فهي بقياس 3.9 بوصة بدقة FHD+ أيضًا! — يعتمد الهاتف معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط مع دعم شبكات الجيل الخامس بالطبع، لكن اختيار هذا المعالج يجعلنا ننظر للهاتف -نظريًا- على أنه هاتف متوسّط وليس رائد.

يقدّم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت جنبًا إلى جنب مع 265 جيجابايت من المساحة التخزينية، هذا بينما يوفّر مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، بطارية بسعة 4,000mAh ودعم الشحن اللاسلكي!

من حيث الكاميرات لدينا هنا كاميرا خلفية ثلاثية لكنها حقًا مميزة، لدينا مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، مستشعر واسع جدًا بزاوية 117 درجة بدقة 13 ميجابيكسل وأخيرًا مستشعر آخر واسع لكن مع حجم بيكسلات أكبر وزاوية أوسع، أي أن الهاتف لا يدعم التقريب أو العزل من ناحية الهاردوير، أما عن الكاميرا الأمامية فهي منبثقة تقليدية بدقة 32 ميجابيكسل.

كما تلاحظ من الصور، عند إغلاق الشاشة الثانوية فالهاتف يكون مثل أي هاتف آخر، لكن عند فتحها بشكل عرضي -بما يشبه المروحة- فسيكون لديك شاشتين، شاشتك الكاملة بشكل أفقي (بالعرض) وشاشة صغيرة بشكل رأسي وهي السفلية.

يوفّر الهاتف استخدامات عديدة لهذه الخاصية، وهي التي لمّحت لها إل جي من خلال الصورة الرسمية التالية:

بشكل عام، ستكون الشاشة الثانوية مثالية في:

• المكالمات

• الخرائط

• التحكُّم في الموسيقى

• الدردشة

هذا هو هاتف إل جي الغريب والمثير -والذي لم يتم تحديد سعره بعد- ولعلّنا نهتم بشكل كبير بأن نسمع رأيكم حول هذا الهاتف، هل يقدّم حقًا فكرة مفيدة أم أنه اختراع لا فائدة منه سوى جذب الأنظار؟ شاركونا الآن في التعليقات، كذلك لا تفكّر بأن هذه محاولة إل جي الأولى في الأفكار المجنونة.. هل تتذكر هاتف VX9400 الذي ظهر في فيلم آيرون مان 2008؟