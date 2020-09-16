الكشف عن ساعة أبل SE – الساعة التي ستكون في متناول الجميع! مميزاتها، عيوبها وسعرها

بالرغم من أن التسريبات كانت تحيط بـ إصدار SE من ساعة أبل الذكية في الآونة الأخيرة إلا أننا لم نكن متأكدين من قدوم هذا المنتج من الأساس! لكن فاجأتنا عملاقة كوبرتينو وأعلنت يوم أمس عن ساعة أبل SE والذي -وياللعجب- يأتي مع خواص ممتازة في مقابل سعر ممتاز، وهو أمر لم نعتده من أبل، ويوم أمس قد شاركناكم عددًا من التفاصيل حول هذه الساعة المميزة في ملخّص المؤتمر، واليوم نوضّح لكم كافة التفاصيل بشكل مكثّف.

الكشف عن ساعة أبل SE – مميزاتها، عيوبها وسعرها

تحمل الساعة شعار: “المميزات الأساسية مع التصميم العصري في مقابل سعر متوسّط”، وهذا هو ملخّص الأمر، تأتي الساعة مع شاشة من نوع ريتنا متطورة مع كافة المستشعرات التي قد تحتاجها إلى جانب دعم الميكروفون والسماعات بالطبع، وما سيضيف للساعة مزيدًا من القوة هو نظام watchOS بالطبع، والذي حدّثناكم عنه سابقًا بشكل مفصّل.

الساعة ستأتي مع نفس تصميم الجيل السادس من ساعة أبل وغالبًا مع نفس الخامات أيضًا لكن مع بعض التضحيات، ومن المتوقع للساعة أن تبيع بشكل ضخم تمامًا مثلما حدث مع آيفون XR و11، الناس حقًا يحبون شراء منتجات أبل عندما يجدون أنهم لن يضطرون لبيع كليتهم.

التصميم والأداء في ساعة أبل SE

ساعة أبل SE ستأتي مع شاشة ريتنا بحواف منحنية نحيفة، وبشكل عام فالساعة أكبر بنسبة 30% من ساعة Series 3 (الجيل الثالث من ساعة أبل)، وهو أمر ركزت عليه أبل نظرًا لأن هذه الساعة بشكل عام قادمة لاستبدال ساعات أبل القديمة.

ستعمل الساعة مع معالج S5 وهو معالج ثنائي النواة سيقدّم أداء أفضل كثير من الأجيال السابقة (الثالث وما قبله) لكنها لن تضاهي الساعات الرائدة من أبل بالطبة والجيل السادس مثالًا على ذلك.

ستقدّم الساعة خواص الرياضة الرئيسية مع دعم الـGPS والواي-فاي وأيضًا شرائح الإتصالات الطبيعية، كما أنها ستأتي مع بوصلة مدمجة ولا أحد سيستخدمها على الأغلب! كما أن الساعة ستقدّم مميزات الحماية والصحة الرئيسية وأهمها خاصية تتبع السقوط.

سعر وموعد توفّر ساعة أبل SE

ستأتي الساعة الجديدة بسعر ممتاز بالنسبة لكونها أولًا وأخيرًا ساعة من أبل! سيبدأ سعر الساعة عند 279 دولار أمريكي للإصدار الذي لا يدعم شرائح الإتصال، بينما سيصل سعر الإصدار الداعم لشرائح الإتصال إلى 329 دولار أمريكي، وبالطبع معظمنا في الوطن العربي سيتوجّه للإصدار الأول في أغلب الأحيان.

سيبدأ توفر الساعة في 18 سبتمبر لكنها وكالعادة ستتأخر علينا قليلًا في الوطن العربي، خصوصًا البلدان التي لا تتوفّر على متجر رسمي لأبل.