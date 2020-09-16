العثور على سفينة مغمورة بحالة جيدة على الرغم من مكوثها 400 عام تحت الماء

اكتشف مجموعة من غواصين فريق Badewanne سفينة مغمورة على عمق نحو 280 قدم (85 متر) تحت السطح بحالة ممتازة على الرغم من مكوثها 400 عام بالقرب من مصب خليج فنلندا .

ويقول الفريق عثرنا على الكثير من حطام السفن ولكن لم يسبق لنا العثور على سفينة ما تزال سليمة الى حد كبير وعليها بعض الأضرار الطفيفة من شباك الصيد الحديثة .

ويرجح الا أن سبب بقائها سليمة حتى اليوم الى درجة الحرارة الباردة و انخفاض مستويات الملح التي أدت الى عدم وجود كائنات حية تلتهم حطام السفن الخشبية .

وقال جوني بولكو وهو من فريق الغواصين أن الخبراء غير متأكدين من سبب الغرق ربما انقلبت في عاصفة أو حصل تسريب كبير في السفينة التي أُطلق عليها اسم “fluyt” وهي من النوع المصمم لتحمل أقصى حمولة مع عدد قليل من أفراد الطاقم .

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