ايباد الجيل الثامن iPad 8 رخيص الثمن الجديد – المواصفات ، المميزات ، السعر

إذا كنت تود شراء جهاز ايباد رخيص الثمن وبمواصفات جيدة الفترة القادمة فحهاز ايباد الجيل الثامن iPad 8 سوف يكون الخيار المثالي بالنسبة لك. هذا الجهاز تم الإعلان عنه في مؤتمر ابل الأخير بجانب جهاز ايباد اير الجديد.

مواصفات جهاز ايباد الجيل الثامن iPad 8

الشاشة : من النوع LCD IPS بقياس 10.2 إنش بدقة 2160×1620بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش .

من النوع LCD IPS بقياس 10.2 إنش بدقة 2160×1620بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش . المعالج : A12 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت.

A12 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت. الكاميرا الخلفية : كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/2.4.

كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/2.4. الكاميرا الأمامية : بدقة 1.2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4



بدقة 1.2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 سماعات ستريو وميكروفون ثنائي

السعات التخزينية : 32 / 128 جيجابايت .

32 / 128 جيجابايت . الألوان : الرمادي، الفضي، الذهبي.

الرمادي، الفضي، الذهبي. دعم شبكات الوايفاي Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz) وبلوتوث 4.2 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع اللاسلكية)

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz) وبلوتوث 4.2 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع اللاسلكية) بطارية تدوم حتى 10 ساعات

تدوم حتى 10 ساعات مستشعر بصمات في زر القفل مدمج في زر Home.

التصميم

لازال جهاز ايباد الجيل الثامن iPad 8 يحمل نفس التصميم التقليدي المعتاد لأجهزة الايباد بدون تعديلات تذكر عن الإصدار السابق. الجهاز مصنوع من الألومنيوم مع حواف سميكة نسيباً حول الشاشة من الأعلى والأسفل مع وجود زر Home المدمج به مستشعر البصمة. هناك سماعات ستريو ومنفذ Lightning للشحن. ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان هي: الرمادي، الفضي، الذهبي.

الشاشة

شاشة جهاز ايباد الجيل الثامن iPad 8 بقياس 10.2 إنش من النوع LCD IPS بقياس 10.2 إنش بدقة 2160×1620بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش وهي جيدة للغاية وتفي بالغرض وتصل درجة السطوع القصوى بها إلى 500 نقطة كما تدعم قلم ابل الجيل الأول من أجل الرسم والكتابة وتدوين الملاحظات، وأيضاً لوحة المفاتيح الذكية من ابل Magic Keyboard لكن كلاً منهما يباع منفصلاً عن الجهاز.

الأداء

يأتي جهاز ايباد الجيل الثامن iPad 8 بمعالج A12 وهو ذات المعالج الموجود في هواتف ايفون XS و XS Max، وهو يتفوق على كافة الأجهزة اللوحية المنافسة من ناحية الأداء ومعالجة الرسوميات.

يتوفر الجهاز بسعتي تخزين 32 و 128 جيجابايت. أما البطارية فهي تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام العادي. أيضاً هناك دعم لشبكات الوايفاي من نوع Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual band (2.4GHz and 5GHz) وبلوتوث 4.2 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الرابع اللاسلكية 4G LTE مع شريحة إلكترونية eSIM).

يحتوي الجهاز على منفذ Lighting للشحن ونقل البيانات وليس USB C، كما أن الكاميرا ليست أفضل شيء وتكاد تكون مناسبة للمهام الأساسية ومكالمات الفيديو. الكاميرا الخلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/2.4، والكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4.

سعر ايباد الجيل الثامن iPad 8 وموعد الإصدار

جهاز ايباد اير iPad Air الجديد سوف يتوفر للشراء بداية من شهر سبتمبر الجاري بالأسعار الآتية:

سعر 329 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي سعة 32 جيجابايت.

سعر 459 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي مع شبكات الجيل الرابع 4G LTE سعة 32 جيجابايت.

سعر 429 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي سعة 128 جيجابايت.

سعر 559 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي مع شبكات الجيل الرابع 4G LTE سعة 128 جيجابايت.

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