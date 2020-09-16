مشاهير يجمدون حساباتهم في انستغرام احتجاجاً على خطاب الكراهية

قرر عدد من المشاهير تجميد حساباتهم على انستغرام لمدة يوم واحد من أجل تذكير شركة فيس بوك التي تمتلك انستغرام بضرورة مكافحة ما ينشر من أخبار مضللة ومحتوى ينطوي على الكراهية .

ويأتي هذا القرار استجابة لدعوة مجموعة من المنظمات كانت سابقاً وراء حركة أولى للمقاطعة وتتهم فيس بوك بأنها مجموعة تساهم في التحريض على العنف ونشر العنصرية و الكراهية .

ومن بين المشاهير اللذين أغلقوا حساباتهم كيم كاردشيان و الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بالإضافة الى الممثلان جنيفر لورنس وساشا بارون كوهن .

ونشرت كاردشيان التي تعد من الشخصيات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين على انستغرام في العالم عبر حسابها على تويتر انها لا يمكن أن تبقى ساكتة بينما تحاول هذه المنصات نشر الكراهية و البروباغندا والتضليل .

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