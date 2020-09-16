قصي خولي يلعب دور البطولة في “لا حكم عليه”

أعلن الفنان السوري قصي خولي عن لعبه دور البطولة في المسلسل الاجتماعي “لا حكم عليه” الذي سيُعرض لاحقاً على إحدى المنصات المعروفة.

من جهةٍ أخرى أكدت شركة صبَّاح إخوان للإنتاج الفني تعاقدها مع النجم السوري ليعلب دور البطولة في العمل المكون من 8 حلقات فقط.

وبررت الشركة المنتجة عدم اختيارها للممثلة التي ستلعب دور البطولة النسائية لتردد الفنانة نادين نسيب نجيم بقبول الدور بعد حادث مرفأ بيروت، ورشحت الفنانة إيميه صياح لتحل مكانها.

وقالت شركة صبَّاح إخوان إنَّ المسلسل الجديد سيجمع بين الأكشن والقصص الاجتماعية الشائكة، وسيتناول قصص تجارة الأعضاء.

يذكر أن نادين جابر وبلال شحادات سيقومان بكتابة مسلسل لا حكم عليه في حين سيتولى فيليب أسمر إخراجه.

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