المتعافون من كورونا يواصلون نقل العدوى لأسبوعين

حدد علماء تابعون لجامعة موسكو الروسية فترة بقاء المتعافين من فيروس كورونا كمصدرٍ للعدوى.

وقال العلماء إنَّ المتعافين من الفيروس قد يستمرون بنقل العدوى لأسبوعين بعد تعافيهم من المرض.

وطالب الباحثون المتعافين من الفيروس بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين بعد زوال جميع أعراض المرض عنهم لكي لا يشكلوا خطورةً على الآخرين.

وقال البروفيسورأليكسي أغرانوفسكين المشارك في الدراسة إنَّ بلغم المصابين بكورونا يحتفظ بالفيروس لمدة 3 أشهر، لكن تركيزه لا يسبب أي خطر بعد تعافي المريض بـ 14 يوماً.

من جهة أخرى أكدَّ عالم الفيروسات أناتولي ألتشيتين كلام البروفيسور أغرانوفسكين، وقال إنَّ الجسم يفرز الفيروس لمدة 30 يوماً فقط.

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