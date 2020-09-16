“أخطر مزوّر”.. انتحل صفة طبيب وعمل بأرقى المستشفيات

تمكنت السلطات الهندية من إلقاء القبض على شابٍ هندي يُدعى فيراجاندهام تيجا بعد انتحاله صفة طبيبٍ لمدة 4 سنوات رغم تسربه من المدرسة وعدم إكماله للصف الخامس.

واكتشفت السلطات الهندية حقيقة الشاب البالغ من العمر 23 عاماً بعدما اشتكت زوجته الثانية عليه للشرطة وقالت إنَّها تعرضت لمضايقات نفسية وجسدية على يديه.

وقالت الشرطة الهندية إنَّ رحلة فيراجاندهام تيجا مع الطب بدأت في العام 2016، حيث قام بتزوير عددٍ كبيرٍ من الشهادات، وانتحل عدة شخصيات.

وعمل خلال هذه السنوات بأكثر من 16 مستشفى خاص رفيع المستوى، بالإضافة لالتحاقه بعددٍ من المعسكرات الطبية، وتطوعه مع شرطة بنغالورو، وعمله مع المهاجرين خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولم يشك أحد بشهاداته لامتلاكه مهارات الطب الأساسية.

واستطاع تيجا الحفاظ على سرّه رغم اعتقاله عام 2016 بتهمة انتحال صفة، بعدما ادعى أنَّه ابن أحد أكبر ضباط مصلحة السجون مستخدماً وثائق مزورة.

وقالت الشرطة إنَّ التحقيقات التي أجرتها مكنتها من اكتشاف حقيقة الطبيب المزيف، وقالت إنَّ تيجا هرب من عائلته عام 2005 بعدما تسرب من الصف الخامس، وسافر إلى عدد من المدن الكبرى في الهند حيث عمل في بيع زجاجات المياه الغازية والوجبات الخفيفة، قبل أن يلتقي بالطبيب بوروشوتام ريدي الذي علمه الطب وأمن له سكناً بعدما أوهمه بأنه يتيم.

بعد ذلك حصل على شهادات مزورة عن طريق شركة أسترالية لها مقرٌ في نيوديلهي، وبواسطتها حصل على تدريب خاص أكسبه مهارات الطب الأساسية.

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