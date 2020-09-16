نجوم ومشاهير يستجيبون لحملة مقاطعة إنستغرام

استجاب عدد من النجوم والمشاهير ككيم كاردشيان، ليوناردو دي كابريو، جينفر لورنس، وساشا برون كوهن وغيرهم لحملة مقاطعة إنستغرام أطلقتها مجموعة من المنظمات بهدف الحد من الأخبار المضللة والمحتوى المحرض على العنف الذي ينشر من خلاله.

وقام النجوم بتجميد حساباتهم على إنستغرام يوم 16 سبتمبر الجاري ولمدة يوم واحدٍ فقط، حيث قالت كيم كاردشيان في منشور نشرته على حسابها الرسمي في تويتر إنَّ منصة إنستغرام تنشر الكراهية والتضليل، وطالبت بوضع حدٍّ لهذا الأمر.

وكانت هذه المنظمات وراء الحملة السابقة لمقاطعة فيس بوك، حيث أطلقت في يونيو الماضي وسم (أوقفوا الكراهية الهادفة للربح) واتهمت فيس بوك بالتحريض على العنف والعنصرية، بالإضافة لمشاركتها في التضليل الإعلامي المرتبط بالعملية الانتخابية في أمريكا.

يذكر أنَّ حملة مقاطعة فيس بوك نجحت في تحقيق أهدافها لحدٍ ما، بعدما أحجم عدد من أهم المعلنين على فيس بوك عن شراء مساحات إعلانية على منصاتها.

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