“تكنو” تطلق هاتفاً اقتصادياً ببطارية ثورية

أعلنت شركة تكنو الصينية عن هاتفٍ اقتصاديٍ جديد أطلقت عليه اسم Spark Power 2 Air.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Heilo A22، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة HiOS 6.1.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 7 بوصة ودقة عرض +720p، و تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل لباقي الكاميرات.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم تشغيل الفيديو لمدة 15 ساعة، وتضم ميزة تكنو القائمة على الذكاء الاصطناعي مما يساعد في الحفاظ على البطارية.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق الهندية يوم 20 سبتمبر الجاري، على أن تطلقه لاحقاً في باقي أنحاء العالم، بسعر 115 دولارا.

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