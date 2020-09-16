Redmi تطلق هاتفا رخيصا يدعم الشحن السريع

كشفت شركة Redmi الصينية عن هاتف جديد بسعرٍ رخيصٍ أطلقت عليه Redmi 9i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G25 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بحجم 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، وبلوتوث، وواي فاي.

وستوفر Redmi هاتفها الجديد بألوان الأسود، الأزرق، والأخضر.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق الهندية يوم 18 سبتمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 110 و124 دولارا بحسب حجم الذاكرة الداخلية، على أن تطلقه لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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