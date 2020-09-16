أبل تعلن عن تطبيق Fitness Plus المرتقب

شهد حدث Time Flies إعلان شركة أبل الأمريكية عن تطبيق Fitness Plus الذي يعمل بشكل متوافق مع ساعاتها وأجهزتها.

ويتميز التطبيق الجديد بتكامله مع مقاييس ساعة أبل الجديدة، وباحتوائه على محرك مخصص لدعم مقترحات التدريبات الرياضية، بالإضافة لاستفادته من تقنية الذكاء الاصطناعي لدفع مقترحات جديدة.

وزودت الشركة الأمريكية التطبيق بأداة لتصفية الاقتراحات واختيار نوع التدريب أو المدرب أو الموسيقى، وبميزة ضبط الوقت في التدريبات.

وسيتيح التطبيق الجديد لساعة أبل عرض نوع التمارين المعروضة على آيفون وأجهزة الآيباد، وأجهزة التلفاز في الوقت الفعلي وبشكلٍ تلقائي، بالإضافة لعمل الساعة على ضبط المقاييس وشريط Burn عند بدء التمرين.

وسيحتوي التطبيق على ميزة Studio Workouts التي تدعم أنواعا مختلفة من التمارين بين ركوب الدرجات، وجهاز الجري، والتجديف، والتمارين المكثفة، واليوغا، والرقص، بالإضافة لتمارين مخصصة وُضعت من قبل الخبراء الرياضيين.

يذكر أن أبل ستطلق تطبيقها الجديد حالياً في أستراليا، كندا، إيرلندا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية باشتراكٍ قيمته 10 دولارات شهرياً أو 80 دولارا سنوياً.

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