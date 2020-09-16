بجهازين فقط.. مؤتمر آبل 2020 يختتم أعماله مخيبا آمال عشاق الآيفون

انتهى مؤتمر آبل السنوي لعام 2020 والذي عقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا بالإعلان عن ساعة آبل الجيل السادس والحاسب اللوحي “آيباد إير” دون التطرق للحديث عن هاتف “آيفون 12” الذي ينتظره عشاق آبل.

بداية المؤتمر

ظهر تيم كوك الرئيس التنفيذي في بداية المؤتمر عبر الإنترنت وتحدث عن مسؤولية آبل تجاه المستخدمين خلال الظرف الذي يجتاح العالم بسبب جائحة كورونا، وكيف تغير منتجاتها حياة العديد من مستخدميها، وقال إن هذا الحدث سيركز على منتجين هما ساعة آبل وجهاز آيباد الجديدان.

ساعة آبل غيرت حياة الكثيرين

تم الإعلان عن ساعة آبل الذكية الجيل السادس (Watch Series 6)، والتي تركز بشكل كبير على الميزات الصحية الجديدة، مثل إضافة ميزة تتيح اكتشاف مستوى الأكسجين في الدم، وستعمل بشكل مشابه لميزات إشعارات معدل ضربات القلب من خلال إرسال إشعار للمستخدم إذا انخفض مستوى الأكسجين بالدم إلى أقل من حد معين، بالإضافة إلى تحسين ميزة مخطط كهربية القلب في الساعة الذكية.

وأبرزت آبل كيف ساعدت ساعتها الذكية في مكافحة فيروس كورونا وعدد من الأمراض، وذلك عن طريق المشاركة في العديد من الأبحاث مع مراكز الأبحاث المعتمدة والجامعات المرموقة.

الإصدار الجديد من ساعة آبل قادم مع وجوه جديدة وقابلة للتخصيص وحزام جديد يلائم معصم المستخدم باسم “solo loop”، وبإمكانه حساب مستوى الارتفاع في الوقت الفعلي، ويعمل داخل الساعة نظام “إس 6” (S6) مع معالج ثنائي النواة يعتمد على رقاقة “إيه 13 بيونيك” (A13 Bionic).

وأعلنت آبل عن إصدار جديد من ساعة آبل باسم (Apple Watch SE) بسعر 279 دولارا، بينما سعر ساعة آبل الإصدار السادس (Series 6) يبلغ 399 دولارا.

ويمكن طلب ساعات آبل الجديدة من الآن، وستكون متاحة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وسيوفر نظام اللياقة الجديد (Fitness+) المخصص لساعة آبل، مقاطع الفيديو على آيباد أو آيفون أو “آبل تي في” (Apple TV).

وستبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة الجديدة 9.99 دولارات شهريا أو 79.99 دولارا سنويا.

خدمة آبل ون

وفي مجال الخدمات أطلقت الشركة الأميركية “آبل ون” (Apple One)، وهي مجموعة من حزم الاشتراكات التي من خلالها يُمكنك الوصول إلى جميع خدمات آبل (iCloud, Apple Music, TV+ Arcade, News+, Fitness+)

جهاز آيباد إير جديد

شهد المؤتمر تقديم الطراز الجديد من جهاز “آيباد إير” (iPad Air) اللوحي، جهاز آيباد الجديد يأتي بالتصميم السابق نفسه، لكن مع أداء أسرع بفضل رقاقة (A12 Bionic) التي تجعله أسرع بنسبة 40%، مع قفزة مُضاعفة في الرسومات.

جهاز آيباد الجديد يعمل مع لوحات المفاتيح وقلم آبل، ويبلغ سعر آيباد الجيل الثامن 329 دولارا، و299 دولارا للطلاب.

وتم الحديث عن جهاز آيباد إير الجديد مُعاد التصميم، مع مستشعر بصمة Touch ID مدمج في “الزر العلوي”.

هنا ألوان جميلة يأتي بها جهاز آيباد إير (iPad Air) الجديد.

جهاز آيباد إير (iPad Air) الجديد يقدم أداء عاليا بفضل معالجه سداسي النواة، الذي يعمل على تحسين الأداء بنسبة أعلى بـ 40% من سابقه، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات رباعية النواة، كما يدعم (USB-C).

الجهاز يدعم قلم آبل الجديد ولوحة مفاتيح (Magic Keyboard)، كما يدعم اتصال (Wi-Fi 6) وغيرها من المزايا، ويبدأ سعر جهاز آيباد إير (iPad Air) الجديد من 599 دولارا.

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