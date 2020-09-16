شركة Razer تطلق يد تحكّم مناسبة لأجهزة آيفون

كشفت شركة Razer الأمريكية عن يد تحكّم مناسبة لأجهزة آيفون أطلقت عليها اسم Razer Kishi Universal Gaming Controller.

وقالت الشركة الأمريكية إنَّ يد التحكّم الجديدة ستصبح إحدى الملحقات المتحركة المتوافقة مع إصدار IOS.

وستزود Razer الأداة الجديدة بعصا تحكّم قياسية يمكن النقر عليها، مجموعة من الأزرار البارزة التي تقوم بوظائف متعددة، ولوحة تحكّم مزودة بـ 8 اتجاهات.

وأكدَّ مدير التسويق والمبيعات وتطوير الملحقات الفرعية في الشركة قدرة يد التحكم الجديدة على توفير ساحة لعب متكافئة للاعبين على الأجهزة المحمولة، ومساعدة اللاعب على تحقيق الانتصار.

وستدعم يد التحكّم الجديدة مجموعة كبيرة من الألعاب الموجودة على خدمة Apple Arcade المخصصة للاشتراك بالألعاب الحديثة التي تطلقها أبل على App Store والتي تحتوي على أكثر من 120 لعبة مميزة باشتراك واحد فقط لأسرة مكونة من 6 أشخاص.

وستوفر لهواتف آيفون لوحة تحكّم متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظام IOS تعمل من خلال توصيلها بمنفذ وصلة Lightning المتطورة.

وتتميز Kishi Universal Gaming Controller بتصميمها الأرغونومي المريح الذي يساعد اللاعب على اللعب لساعات طويلة براحة تامة، وتوفيرها نفس الاستخدام العملي والتحكّم الموجودة في الأجهزة المنزلية، وبالترتيب المحسن للأزرار للاستمتاع بلعب بديهي وسلس.

ومن المميزات المهمة الموجودة في يد التحكم الجديدة سرعة الاستجابة، ودعمها لخاصية الشحن السريع من خلال وصل كابل الشحن مباشرةً فيها.

وستدعم يد التحكم مجموعة كبيرة من أجهزة أبل منها: IPhone 6 Plus، IPhone 6S Plus، IPhone 7 Plus، IPhone 8Plus، IPhone x، IPhone XS، IPhone XS MAX، IPhone XR، IPhone 11، IPhone 11 Pro، IPhone 11 Pro MAX.

يذكر أن Razer أطلقت يد التحكّم الجديدة في الأسواق يوم 15 سبتمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 99.99 و109.99 دولار أمريكي.

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