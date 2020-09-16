ما هي وجبة الإفطار المثالية لطلبة المدارس؟

أكدَّت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أهمية تناول الأطفال لوجبة الإفطار في المنزل قبل ذهابهم للمدرسة.

وقالت الرابطة الألمانية إنَّ هذه الوجبة تمنحهم الطاقة اللازمة خلال يومهم المدرسي، لاحتوائها على عناصر غذائية ضرورية جداً.

وحددت مكونات وجبة الإفطار المثالية بخبز الحبوب الكاملة، والجبن الزبادي، والخضراوات، والفواكه.

وبينت الرابطة الألمانية أهمية تناول الطفل في المنزل شطيرة جبن تحتوي على المكونات السابقة الذكر، ودورها في منحه الطاقة اللازمة التي تساعده على فهم الحصص الدراسية في المدرسة.

ونصحت الرابطة الأهل باستخدام الأطعمة الملونة مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة، جبن الفيتا، الخيار، الفلفل الأحمر والأسود في حال رفض طفلهم للطعام الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية