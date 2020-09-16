مادونا ستكتب وتُخرج فيلم سيرتها الذاتية

كشفت الفنانة الأمريكية مادونا عن استعدادها لإخراج فيلمٍ يروي سيرة حياتها، وقالت إنَّها ستشارك الكاتب ديابلو كودي (الحاصل على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم جونو) في كتابة سيناريو الفيلم.

وأكدَّت النجمة الأمريكية تعاونها مع استديوهات يونفيرسال بيكشرز لإنتاج الفيلم، وقالت إنَّها ترغب في رواية رحلتها إلى الشهرة، والصعوبات التي واجهتها خلال حياتها كفنانة، موسيقية، راقصة وإنسانة.

وأوضحت النجمة الأمريكية أنَّ تركيز الفيلم سينصب على الجانب الموسيقي على حساب باقي الجوانب.

من جهة أخرى أبدت استديوهات يونفير سال بيكشرز جاهزيتها لإنتاج فيلم مادونا الجديد.

ولا تعد هذه التجربة السينمائية الأولى للنجمة الأمريكية، إذ سبق وشاركت في عدة أفلام أبرزها إيفيتا، دوري خاص بهن، بالإضافة لكتابتها وإخراجها لفيلم دبليو أي.

يذكر أن مادونا تعد صاحبة أكثر الأغاني مبيعاً في العالم، إذ وصل الحجم العالمي لمبيع تسجيلاتها إلى 335 مليون تسجيل.

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