وسيم يوسف: إسرائيل لم تُدمر الدول العربية

قال الداعية الإماراتي وسيم يوسف، إن الكيان الإسرائيلي لم يُدمر الدول العربية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، دافع من خلالها عن توقيع بلاده اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

ووجه يوسف رسالة للمنتقدين مفادها أن إسرائيل “لم تدمر عددا من الدول العربية ولم تحتضن منظمات “إرهابية” مثلما فعل بعض “العرب”، وفق قوله.

وكتب يوسف تغريدة جاء فيها: “سأخبركم قصة لمن يُزايد على معاهدة السلام بين البحرين والإمارات مع إسرائيل: إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تشتت شعب مصر، إسرائيل لم تحطم ليبيا، إسرائيل لم تمزق لبنان، قبل أن تعيبوا إسرائيل أنظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم”، على حد تعبيره.

من جانبها، أعادت الخارجية الإسرائيلية نشر تغريدة يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية)، وعلقت عليها بالقول: “عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا باذن الله”.

عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا باذن الله https://t.co/f6jOxTL6Lg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 16, 2020

وهاجم الداعية الإماراتي ما وصفها بـ”الثورات المجنونة” وانتقد دعم العرب لها، وقال: “أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن حزب الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم!”.

وأضاف يوسف: “أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت داعش، وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل”.

أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن #حزب_الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم!

أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت #داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا

المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 16, 2020

