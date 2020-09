صدمة تعرض لها ركاب حافلة في مدينة مانشستر البريطانية، بعد ركوب رجل قرر استبدال الكمامة لوقايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بأفعى.

وقالت امرأة كانت على متن الحافلة، إنها اعتقدت أن الرجل كان يضع “قناعا غريبا”، قبل أن تلاحظ رأس الأفعى وهي تتحرك، مشيرة إلى أن معظم الركاب لم يلاحظوا وجودها.

وتفرض القوانين في بريطانيا ارتداء الكمامات أو غيرها من الأغطية المناسبة لتغطية الأنف والفم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم هيئة المواصلات في مانشستر: “تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على ضرورة ارتداء قناع، وليس من الضروري أن يكون قناعا جراحيا، إذ بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب، مثل وشاح”.

وأتم “لا نعتقد أنه يمكن للأمر أن يصل لاستخدام جلد الثعبان، خاصة عندما يكون ما زال متصلا بالثعبان” حسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

The post فيديو.. رجل أستبدل الكمامة «بأفعى» وصدم من حوله appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا