فنانون عرب وضعوا بصمتهم بصفحات موسوعة “غينيس”

يشكّل دخول أي فنان إلى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية حدثًا مميزًا بالنسبة له، وينعكس هذا الحدث إيجابيًا على مسيرته الفنية، ويساهم في ازدهارها.

ويمثّل دخول الفنان إلى الموسوعة نجاحًا وتفوقًا مقارنة بزملائه من الفنانين، وذلك من خلاف تحقيق ذلك الإنجاز الفريد من نوعه.

وسجلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مجموعة من الإنجازات التي حقّقها عدد من الفنانين العرب.

السوري صباح الفخري:

كان الفنان السوري صباح فخري السبّاق لدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما حقق رقمًا فريدًا من نوعه لم يحطّم حتى اليوم.

ففي العام 1968 أحيا مطرب القدود الحلبية الشهير حفلاً فنيًا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قام خلاله بالغناء لـ 10 ساعات متواصلة دون توقف، ليصبح أكثر مطرب في العالم يغني طوال هذا الكمّ من الساعات.

المصرية فايدة كامل:

تعدّ أول فنانة عربية تدخل الموسوعة شهيرة بصفتها أقدم برلمانية في العالم بعدما حولت مسيرتها من الفن إلى السياسة، واحتفظت بمقعدها في البرلمان المصري من 11 نوفمبر 1971 حتى العام 2005.

اللبنانية صباح:

دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد نيلها لقب أكثر فنانة أعطت الفن حول العالم، حيث قدمت خلال مسيرتها الطويلة أكثر من أربعة آلاف أغنية، وشاركت بالتمثيل في أكثر من 85 فيلمًا وحوالي 27 مسرحية.

المصرية سمية الخشاب:

اقتحمت الموسوعة من خلال ارتدائها أغلى فستان في العالم، حيث بلغت قيمته 2,5 مليون دولار أمريكي.

وارتدت سمية الخشاب الفستان الثمين خلال مشاركتها في معرض أزياء ضخم أُقيم في سلطنة عمان عام 2015.

وقد صمم وليد عطا الله الفستان ورصعه بأكثر من 200 جرام من الألماس واللؤلؤ، وعبرت “سمية” عن فخرها بارتدائها الفستان الذي كان سببًا في دخولها لموسوعة “غينيس”.

المغربي سعد المجرد:

نجح النجم المغربي في دخول موسوعة الأرقام القياسية بعدما حققت فيديو كليب أغنية “أنت معلم” التي أطلقها في العام 2015 أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها.

يذكر أن الأغنية، التي كتبها ولحنها ووزعها الفنان جلال الحمداوي، حققت أكثر من 358 مليون مشاهدة على قناة النجم المغربي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

المصري عمرو دياب:

يعتبر الفنان عمرو دياب أول فنان مصري يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وكان ذلك في العام 2016 بعدما سجلته الموسوعة كأول فنان عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر المبيعات في الشرق الأوسط.

السورية فايا يونان:

استطاعت الفنانة الشابة دخول موسوعة “غينيس” مبكرًا بوصفها أول مطربة تحصل على تمويل جماعي لأغنية، حيث تبرع جمهورها بـ 25 ألف دولار أمريكي من خلال أحد مواقع التمويل الجماعي التي أنتجت بها أغنيتها “أحب يديك”.

المصري تامر حسني:

تمكن النجم المصري من دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مرتين؛ الأولى كانت عام 2016 من خلال قيامه بأكبر حملة تبرع بالدم في العالم، حيث أحيا النجم المصري حفلاً فنيًا ضخمًا في نادي القوات البحرية في مصر برعاية مؤسسة “نبض الحياة”.

وتمكنت الحملة، التي قادها النجم المصري، من تحطيم أعلى معدلات التبرع بالدم في العالم، وحصل تامر حسني في نهاية الحفلة على شهادة تقديرية من موسوعة “غينيس”.

أمّا المرة الثانية فكانت في العام 2019 حيث منحته موسوعة “غ ينيس” لقب أفضل فنان ملهم ومؤثر في العالم.

وقال “تامر” إن مشهد وفاة أخيه في فيلم “نور عيني”، وأغنية “أنا مش عارف أتغير” لعبا دورًا كبيرًا في حصوله على هذا اللقب.

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