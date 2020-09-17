رسميًا – الكشف عن هاتف سوني إكسبيريا 5 II بشاشة أوليد 120Hz وكاميرات ممتازة

أنا -وبشكل شخصي- لازلت أذكر كم كنت أتمنى اقتناء هاتف سوني إكسبيريا الأول سابقًا في 2014 أو 2015، هذا الهاتف كان مبهرًا حقًأ مع تصميم ممتاز، شاشة رائعة، مضاد للمياه وذو قدرة تحمل ممتازة، لكن لا يخفى علينا كم التخبّط الذي مرّت به سوني مع هواتفها الذكية ولازالت، على كل حال، نحدّثكم اليوم عن هاتف سوني إكسبيريا 5 II والذي قد يمثّل عودة جيّدة للعملاق الياباني.

مواصفات ومميزات هاتف سوني إكسبيريا 5 II الرائد

يأتي الهاتف الجديد مع شاشة مميزة من نوع أوليد بقياس 6.1 بوصة وداعمة لتردد 120 هيرتز المحبوب، الشاشة مغطّاة بطبقة حماية جوريلا جلاس 5 وداعمة لتقنية الـHR ولحساسية لمس 240Hz، لكن لو كنت تريد أن تسألني لماذا لا تأتي هذه الشاشة مع دقة QHD؟ لماذا لا تكون أكبر قليلًا؟ فلا إجابة عندي.. اسأل سوني! سوني دائمًا -وبالنسبة للهواتف- لا تحب أن تقدّم شيئًا كاملًا، وهذا ما سنتناوله في النقطة التالية.

من حيث الأداء فالهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 865، لماذا ليس إصدار بلس؟ أجبتك بالأعلى! لازال معالج SD865 ممتازًا، لكنه ليس الأفضل، أما ومن ناحية الذاكرة التخزينية والعشوائية فسوني لم تعلن عن تفاصيلهم بعد.. هي أمور غير هامة.

يقدّم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، كل المستشعرات في الخلف تأتي بدقة 12 ميجابيكسل فقط، لكن المستشعر الرئيسي يأتي مع فتحة عدسة f/1.7 وهو رقم مميز، هذا في حين أن المستشعر الثاني سيكون مخصص للصور الواسعة، وسيأتي المستشعر الثالث مخصصًا للتقريب.. مستشعر تيليفوتو.

الهاتف سيدعم تصوير الفيديو بدقة 4K HDR على 120 إطار في الثانية، وهو ما يجعلنا نستنتج أن الهاتف سيدعم التصوير البطيء.

سيتميّز الهاتف بتقديمه لسماعات ستيريو أمامية -كما بالصورة بالأعلى- جنبًا إلى جنب مع اعتزازه بمنفذ سماعات 3.5مم، إلى جانب هذا فهو يدعم بالطبع مقاومة المياه والغبار ويدعم NFC. أخيرًا لدينا هنا بطارية بسعة 4,000mAh داعمة للشحن السريع، لكن سوني لم تكشف بعد عن سرعة الشحن.

سعر وموعد توفّر هاتف سوني إكسبيريا 5 II

سيأتي الهاتف بسعر 950 دولار أمريكي، ولا تسألني لماذا.. اسأل سوني! هذا في حين أنه سيتوفر أولًا في الولايات المتحدة كالعادة ولاحقًا سيبدأ في الظهور في أسواق أخرى.. ما رأيك في هذا الهاتف؟ وهل قد تفكر في شرائه؟ شاركنا في التعليقات..

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