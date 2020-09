شركة سوني تُعلن رسمياً سعر و موعد طرح «بلاي ستيشن 5»

أعلنت شركة سوني اليوم الخميس رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب بلاي ستيشن PlayStation، وذلك استعدادًا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

وصرحت شركة سوني اليابانية،أمس الأربعاء، أن منصة الجيل الجديد للألعاب “بلاي ستيشن 5” ستطرح في نوفمبر المقبل بسعر 499.99 دولار و399.99 دولار لنسخة من دون مشغل أقراص.

ويمهد الإعلان عن السعر الطريق أمام منافسة بين منصتي “بلايستيشن” و”إكس بوكس” التي تصنعها مايكروسوفت في نهاية العام، مع إقبال المستهلكين على المنصات الأفضل التي تقدم لهم ألعابا حصرية.

وكانت مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطرح النسخة “إكس” من منصة ألعاب “إكس بوكس” للبيع في العاشر من نوفمبر بسعر 499.99 دولار فيما ستبيع النسخة إس الأقل قوة بسعر 299.99 دولار.

وتراهن “إكس بوكس” على أن منح المستهلكين الاختيار، سيجب مخاطر إطلاق جهازين متمايزين في وقت واحد.

وقال جيلهيرم فرنانديز، المحلل لدى “شركة نيو زوو” لتحليل الألعاب إن نسختي “بلاي ستيشن 5″ و”إكس بوكس إكس” تباعان بنفس السعر، لكن سعر 399.99 دولار مقابل نسخة رقمية من “بلاي ستيشن 5” “يقدم خصما كبيرا دون كلفة إضافية فيما يتعلق بالأداء أو الجهاز فضلا عن قارئ الأقراص”، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن “رويترز”.

ومن الألعاب الجديدة التي كشفت عنها منصة بلاي ستيشن “فاينال فانتسي 16″ من سكوير إنيكس، و”جاد أوف وور” من سانتا مونيكا ستوديو التابع لسوني و”هاري بوتر”.

ويعزز الإعلان عن الألعاب الجديدة من محتوى “بلاي ستيشن” في أعقاب كشفها في يونيو عن مجموعة من الألعاب منها “سبايدرمان: مايلز موراليس”.

وقالت سوني إن هذه اللعبة متاحة أيضا على بلاي ستيشن 4.

وكانت سوني، نفت في وقت سابق الأربعاء، أنباء عن خفض إنتاجها المتوقع لمنصة “بلاي ستيشن 5”.

وقالت الشركة اليابانية: “لم نغير رقم إنتاج بلاي ستيشن 5 منذ بدء الإنتاج الضخم”، وفق ما نقلت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وتسبب فيروس كورونا في زيادة الشركة اليابانية لتوقعاتها على نحو حاد، مع ازدهار سوق منصات الألعاب.

وعززت شركة الإلكترونيات العملاقة في يوليو الماضي الطلبات مع الموردين تحسبًا لزيادة الطلب على في موسم العطلات وما بعده، حيث يقضي الناس المزيد من الوقت في المنزل بسبب الفيروس.

