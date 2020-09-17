خدمة ابل ون Apple One – وفر أموالك واستمتع بكل خدمات ابل في اشتراك واحد!

في مؤتمر ابل الأخير تم الإعلان عن خدمة ابل ون Apple One التي تتيح للمستخدم الاشتراك في عدة خدمات تابعة لأبل عبر اشتراك واحد فقط مع توفير بعض الأموال عوضاً عن الاشتراك في كل خدمة بشكل منفرد.





الخيارات المتاحة في خدمة Apple One

توفر خدمة ابل ون Apple One عدة خطط مختلفة للاشتراك في خدمات ابل مجتمعة وتشمل الآتي:

خطة الأفراد Individual – تشمل خدمات الموسيقى والألعاب Arcade والبث التلفزيوني Apple TV Plus والآي كلاود بمساحة 50 جيجابايت. السعر 14.95$ شهرياً.

– تشمل خدمات الموسيقى والألعاب Arcade والبث التلفزيوني Apple TV Plus والآي كلاود بمساحة 50 جيجابايت. السعر 14.95$ شهرياً. خطة العائلة Family – متاحة حتى ستة أفراد من العائلة كحد أقصى، وتشمل نفس الخدمات السابقة مع زيادة في مساحة الآي كلاود لتصل إلى 200 جيجابايت. السعر 19.95$ شهرياً.

– متاحة حتى ستة أفراد من العائلة كحد أقصى، وتشمل نفس الخدمات السابقة مع زيادة في مساحة الآي كلاود لتصل إلى 200 جيجابايت. السعر 19.95$ شهرياً. خطة Premier – تشمل الخدمات السابقة مع 2 تيرابايت مساحة تخزين في الآي كلاود بالإضافة إلى خدمات الأخبار Apple News Plus وخدمة اللياقة البدنية الجديدة Apple Fitness Plus. الاشتراك الشهري بها هو 29.95$.

كيف ستوفر الأموال عبر ابل ون Apple One ؟

الهدف الأساسي من ابل ون Apple One هو إتاحة الاشتراك في أكبر عدد من خدمات ابل مع توفير بعض الأموال في مقابل ذلك. مثلاً اشتراك الأفراد يوفر 6$ شهرياً، بينما يوفر اشتراك العائلة و Premier نحو 8$ و 25$ لكل منهما على الترتيب.

ابل سوف تتيح أيضاً زيادة مساحة التخزين عبر الآي كلاود إذا كان المستخدم بحاجة لذلك، وسوف تتوفر خدمة ابل ون Apple One لاحقاً هذا العام.