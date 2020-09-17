كيفية التسجيل في منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد؟ – دليلك الشامل

فيروس كوفيد-19 قد وضعنا في تحديات كبيرة جدًا، ولعل واحد من أهم هذه التحديات هي كيفية استئناف عمليات الدراسة وفي نفس الوقت عدم التعرُّض للخطر من التجمعات والازدحام، لهذا انطلقت منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد، والتي تستبدل المدرسة التقليدية بالنسبة لطلاب المملكة مع مميزات كبيرة.

ما هي منصة مدرستي التعليمية؟

منصة مدرستي التعليمية هي منصة للتعليم والدراسة عن بعد انطلقت بدعم من وزارة التربية والتعليم بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام، وتتيح هذه المنصة الدراسة عن بعد، تقييم الطلاب، التواصل مع المعلمين، حضور الحصص اليومية والدروس كذلك إمكانية التواصل بين الطلّاب وبعضهم البعض، وحتى اللحظة الحالية فالمنصة قد جذبت اهتمام أولياء الأمور والطلاب، كما أنها لم تشكل أي عوائق كونها منصة متقدّمة ومفيدة حقًا ولا تتمحور حول الإلزام والإثقال على الطالب دون سبب.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد؟

بعدما انتشر الحديث عن المنصة التعليمية الجديدة في المملكة بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي بأسهل طريقة ممكنة، وهذا ما سنشاركه معكم اليوم، الطريقة المباشرة للتسجيل تتم في الخطوات التالية:

• دخول الطالب إلى موقع منصة مدرستي الرسمي

• اختيار حساب مايكروسوفت ومن ثم كتابة اسمه (عن طريق موقع توكلنا)

• كتابة كلمة المرور والضغط على موافق للدخول

استخدام تطبيق توكلنا لتسجيل الحساب في منصة مدرستي

يُمكنك تسجيل حسابك في منصّة مدرستي عبر حساب توكّلنا، وهي عملية في غاية البساطة، ويُمكن تلخيصها في الخطوات التالية:

• تحميل تطبيق توكلنا الرسمي أو تحديثه لأحدث إصدار

• تسجيل الدخول لحسابك على تطبيق توكلنا

• ضمن الخيارات الموجودة داخل التطبيق ستجد خيار “منصة مدرستي”

• اضغط عليه ومن ثم اضغط على “طلب إرسال كلمة المرور”

• أدخل اسم الطالب للبحث عنه، وبعد إيجاد الطالب ستصل كلمة المرور في رسالة

• حمّل تطبيق توكلنا:

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– متجر هواوي آب جاليري

– متجر أبل آب ستور



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كيفية تسجيل الحضور بشكل يومي؟

كل الطالب من الطلاب الذين سيستخدمون المنصة الجديدة يجب أن يقوموا بتسجيل الحضور للحصص والدروس اليومية لأن هذا سيؤثر بلا شك في تقييمهم، وتسجيل الحضور يتم من خلال الخطوات التالية:

• يقوم الطالب بتسجيل دخوله للمنصة كما أسلفنا الذكر

• يقوم الطالب باختيار الخيار “جدولي” الموجود في القائمة الجانبية

• يختار اسم الدرس ويضغط عليه بشكل مباشر

• يقوم بالضغط على “حضور“، وبهذا يكون الطالب قد سجّل حضوره للدرس

سواء كنت طالب أو ولي أمر فنريد أن نلفت نظرك إلى أن التعليم عن بعد هي عملية تحتاج التزام وصبر كبيرين، ننصحك بأن تتابع دروسك أو دروس أولادك أولًا بأول وأن تزودهم بمصادر مختلفة متعلقة بالعملية التعليمية.. تابعنا بشكل مستمر لجديد الإرشادات، النصائح والتطبيقات المفيدة..