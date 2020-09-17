سوني تكشف عن موعد إصدار “بلاي ستايشن 5”

أعلنت شركة سوني أمس الأربعاء في عرض أقامته عبر الإنترنت عن موعد إصدار “بلاي ستايشن 5” والذي سيكون في الـ12 من نوفمبر أي بعد يومين من إطلاق شركو مايكروسوفت النسخة الجديدة من منصة “إكس بوكس سيريز أس” .

وسيتم إصدار منصة الألعاب الجديدة “بلاي ستايشن 5” في كل من أستراليا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك وبعد اسبوع من الإصدار ستكون متوفرة في بقية أسواق العالم بسعر يبلغ 500 دولار أما النسخة الرقمية فستكون بـ400 دولار.

ويشهد قطاع العاب الفيديو نمواً كبيراً بسبب تدابير الحجر المنزلي إثر جائحة كورونا التي كانت السبب في تعزيز التنافس الذي يشهده سوق الألعاب الرقمية ويذكر أن مبيعات “بلاي ستيشن 4” المتواجدة حالياً في الأسواق بلغت ضعف مبيعات “إكس بوكس وان” ولكن مايكروسوفت تأمل في تعويض تأخرها عن سوني .

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