مشروبات تمنح يومك نشاط وحيوية تعرف عليها؟

يتساءل كثير من الأشخاص حول المشروب الأفضل صحياً في الصباح، لبدء اليوم بنشاط وحيوية بعيداً عن المشاكل الهضمية أو الأضرار الصحية.

فما هي المشروبات المثالية عند الاستيقاظ التي ينصح خبراء التغذية بتناولها؟

الآن وبعد أن انتصرت على رغبتك في العودة إلى النوم مجدداً بعد إغلاق المنبه، سيكون التحدي الآخر يدور حول المشروب الذي ستشربه. إذ قد تكون بعض المشروبات التي تبدو شهية المذاق في الواقع مضرة بالصحة. لهذا السبب إليك بعض المشروبات التي ينصح بها الخبراء في ساعات الاستيقاظ الأولى:

الماء حتى لو لم تشعر بالعطش:

أجمع الخبراء على أن شرب الماء صباحاً قبل شرب أي شيء آخر من أهم الأشياء التي تقدمها لجسمك، حتى لو بدا الأمر مزعجاً أحياناً، فهذا أكثر ما يحتاجه جسمك لترطيبه بعد ليلة من النوم، للبقاء رطباً بشكل كافٍ طوال اليوم. وبإمكانك إضافة بعض شرائح الليمون إلى كأس الماء أو بعض قطع الخيار أو الفواكه.

تجنب اتباع الرائج:

ليس ما كل ينال انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالضرورة أنه صحيح. ففي حين يتوجه كثير من الأشخاص الذين يتبعون نظام “الكيتو” إلى إضافة الزبدة أو بعض أنواع الزيوت إلى قهوتهم الصباحية، تضاربت آراء خبراء التغذية بشكل كبير حول هذه النقطة.

ونقلت شبكة “dw” عن أخصائية التغذية أماندا فرانكيني لموقع هافنغتون بوست: “لم تدعم أي دراسات تمت مراجعتها فكرة أن شرب القهوة الساخنة بالزبدة في الصباح قد تجعلك تخسر الوزن أو تزيل السموم من الجسم”.

كما أثارت مشروبات الطاقة، التي نالت شعبية كبيرة مؤخراً، الكثير من المخاوف الصحية أيضاً نظراً لنسبة الكافيين العالية التي تحتويها. لذا من الأفضل شرب القهوة دون إضافة الدهون أو استبدال القهوة كلياً بالعصائر الطازجة.

الشاي الأخضر:

يتمتع الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية بفضل النسبة العالية من مضادات الأكسدة التي يحتويها. وقد أظهرت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر لا يزيد من معدل التمثيل الغذائي فحسب بل يساعد في حرق الدهون أيضاً، بحسب ما نشره موقع هيلث لاين الأميركي.

عزز طاقتك مع عصير الخضار:

إذا كان الكافيين الصباحي لا يفي بالغرض، فكر في استبدال فنجان قهوتك بكوب من العصير الأخضر. إذ أن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار، وخاصة الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ من شأنها أن تعزز مستويات الطاقة وتحارب التعب في الجسم نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

مشروب المتة:

تعتبر المتة البديل الصحي عن القهوة لاحتوائها على نسبة معتدلة من الكافيين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية.

The post مشروبات تمنح يومك نشاط وحيوية تعرف عليها؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا