يُعاني سوق السيارات الأوروبي من نخفاض المبيعات بعد جائحة كورونا.

وكشفت بيانات، اليوم الخميس، أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تراجع في شهري يوليو وأغسطس الفائتين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وكالة”رويترز” البيانات وإحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة انخفض في يوليو 3.7% على أساس سنوي إلى 1281740 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وكشفت البيانات انخفاض مبيعات السيارات 17.6 في المئة في أغسطس/آب إلى 884394 سيارة، حيث سجلت جميع بلدان المنطقة باستثناء قبرص خسائر مقارنة بالعام السابق.

كما تراجع التسجيل بشدة في ألمانيا وفرنسا، فيما انخفض على نحو طفيف في إيطاليا. جاء ذلك بعد تراجع أكبر في المبيعات بلغ 24.1 في المئة في يونيو و56.8% في مايو.

The post انخفاض مبيعات «السيارات» الجديدة بالسوق الأوروبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا