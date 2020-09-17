150 مليون طفل الى دائرة الفقر بسبب فيروس كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومؤسسة أنقذوا الأطفال اليوم الخميس عن ارتفاع أعداد الأطفال في دائرة الفقر ليصل الى 150 مليون طفل ويعود السبب الى انتشار جائحة كورونا وتدابير الإغلاق الناجمة عنها.

وبحسب تقرير نُشر عن المنظمة أن هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان ليرتفع الإجمالي الى نحو 1.2 مليار طفل ويحذر التقرير من احتما تدهور الوضع أكثر خلال الأشهر القادمة.

ودعا التقرير الحكومات الى توسيع نظام الحماية الاجتماعية سريعا والوصول إلى الرعاية الصحية وفرص التعلم عن بعد لأن الأطفال الذين يخسرون تعليمهم هم الأكثر عرضة للإجبار على عمالة الأطفال و الزواج المبكر.

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