هواوي تكشف عن اللوحي MatePad 5G مع تركيز كبير على التعليم عن بُعد

أعلنت هواوي عن الجهاز اللوحي الجديد MatePad 5G ويظهر لنا جليًا تركيز الشركة على توجيه هذا الجهاز للطلاب أكثر من غيرهم، خصوصًا في وجود ظروف فيروس كوفيد-19 الحالية والتي تدفع الجميع للعمل والدراسة من المنزل، الجهاز يأتي بسعر مميز مقارنةً مع المنافسين وبالنسبة لمواصفاته، واليوم سنوضّح لكم كافة مواصفاته ومميزاته.

مواصفات ومميزات جهاز MatePad 5G اللوحي

الجهاز يُعد الإصدار الجديد من لوحيات MatePad، ويتميّز هذا الإصدار بدعمه لشبكات الجيل الخامس كما يظهر جليًا في اسمه. يأتي الجهاز اللوحي مع شاشة بقياس 10.4 بوصة بدقة تصل إلى 2K، وهي دقة ممتازة، كذلك فالشاشة تأتي مع حماية كاملة للعين كما أن حواف الجهاز نحيفة نسبيًا.

يأتي لوحي MatePad 5G مع سماعات ستيريو ممتازة من نوع Huawei Histen 6.1 وكما يظهر من اسمها فهي من تطوير هواوي، وكما نعلم فالأجهزة اللوحية تهتم بشكل كبير بتقنيات الصوت، نظرًا لأنها في العادة تستخدم في مطالعة الوسائط.

يأتي الجهاز مع بطارية بسعة 7,250mAh مع دعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واتّ ليشحن حتى 50% فقط في 40-45 دقيقة. الجهاز يقدّم معالج كيرين 820 وهو معالج يصنّف بأنه رائد، هذا بينما سيتوفّر الجهاز بخيارات متنوعة للتخزين الداخلي والذواكر العشوائية.

التركيز على خواص الدراسة والمذاكرة في MatePad 5G

يقدّم الجهاز المُعلن عنه حديثًا خصائص موجّهة بشكل رئيسي للطلاب، منها خاصية Smart Split-Screen والتي ستتيح فصل الشاشة إلى جزئين، جزء مخصص لمشاهدة الدرس وجزء آخر مخصص لأي استخدام آخر مناسب.. مثل لعب إحدى الألعاب.

يقدّم الجهاز أيضًا قلم Huawei M-Pencil الذكي، وهو الذي أصبح أكثر حساسية وفعالية، كما أن الجهاز سيقدّم وقت تأخر قليل جدًا للاستجابة يصل إلى 20 مللي ثانية فقط، وهي ميزة رائعة.

يقدّم الهاتف كاميرا أمامية واسعة بزاوية 107 درجة، وكما يُمكنك أن تتوقع فهذه الخاصية مثالية للدروس الجماعية ومكالمات الفيديو، هذا إلى جانب دعم اللوحي الجديد لتقنية واي-فاي 6 والاتصال بشكل فعال مع أجهزة الكمبيوتر، كذلك فالجهاز ونظرًا لأنه يحمل معالج قوي فهو مناسب أيضًا لعمليات قوية نسبيًا مثل مونتاج الفيديو أو تطبيقات الأوفيس.

سعر وموعد توفّر Huawei MatePad 5G

سيُباع الجهاز بسعر 475 دولار أمريكي (تحويل من السعر الصيني) وسينطلق في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، لا توجد معلومات كثيرة حتى الآن عن خيارات التخزين التي ستتوفر أو عن موعد توفره في الوطن العربي، نتوقّع أن يتوفر في إصدارات 6/8 جيجابايت و 64/128/265 جيجابايت للذواكر العشوائية والتخزين على الترتيب.

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