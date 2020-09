تعرف على مزايا إصدار iOS 14 الجديد من آبل

أطلقت شركة “آبل” إصدارها الجديد لنظام التشغيل الخاص بأجهزة هواتف آيفون.

وأعلن عبد العزيز الرشيد، ناشر محتوى تقني ومهتم بالبرمجة والتطبيقات، عن إطلاق تحديث iOS14 رسميًّا لأجهزة الآيفون.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “إذا ما وصلك الآن انتظر دقايق وجرب مرة ثانية”.

رسمياً أطلاق تحديث iOS14 لأجهزة الايفون، اذا ماوصلك الان انتظر دقايق وجرب مره ثانيه. pic.twitter.com/Dy9lhYSqZk — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) September 16, 2020

وبحسب ما نقلت صحيفة “المواطن” السعودية الإلكترونية، تتمثل مزايا iOS 14 في النقاط الآتية:

يمكنك إضافة Smart Stack، وهي مجموعة من الأدوات التي يمكنك التمرير خلالها والتي تستخدم على الجهاز لإظهار الأداة الصحيحة في الوقت المناسب بناءً على عوامل مثل الوقت والموقع والنشاط، فعلى سبيل المثال، قد ترى أداة Apple News في الصباح، وأحداث التقويم أثناء النهار، ووقت التنقل من خرائط أبل في المساء.

يمكن لمكتبة التطبيقات الجديدة تنظيم جميع تطبيقاتك تلقائيًّا وترتيبها حسب الفئة. يعرض التطبيقات المقترحة بناءً على الوقت أو الموقع أو النشاط.

هناك وضع “صورة داخل صورة” والذي يتيح لك الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة مكالمة FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر.

يوفر أحدث برنامج أيضًا تطبيق ترجمة جديد تمامًا، مصمم للمحادثات عبر 11 لغة مختلفة، كل ما عليك فعله هو تحويل هاتفك إلى الوضع الأفقي والنقر على زر الميكروفون الفردي لقول شيء ما وسيتم ترجمته إلى اللغة التي تفضلها.

علاوة على ذلك، مع iOS 14، يمكنك الرد مباشرة على رسالة محددة في محادثة جماعية، ويمكنك عرض الردود في المحادثة الكاملة أو كسلسلة محادثات خاصة بهم لعرض أكثر تركيزًا.

