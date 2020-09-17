تعرف على أفضل أجهزة الطهي المحمولة في العام 2020

تُعتبر أجهزة الطهي المحمولة من أكثر الأجهزة التي أصبح الكثير يبحث عنها في هذه الأيام وذلك بسبب تصميمها البسيط والمُدمج والذي يجعلها خيار مُناسب للاستخدام في المساحات المحدودة كما أنها تُعتبر أيضاً اختيار رائع بالنسبة للطلاب الذين يعيشون في مساكن الطلبة وغيرها كما يُمكن استخدامها في المنزل كجهاز طهي اضافي ويُمكن أيضاً حملها في السفر بسهولة وذلك بسبب وزنها الخفيف كما أنها تعمل بالكهرباء عادةً، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل هذه الأجهزة.

أفضل أجهزة الطهي المحمولة لهذا العام:

1. SUNAVO Hot Plates

نبدأ هذه القائمة بهذا الجهاز الذي يُعتبر أحد أفضل أجهزة الطهي المحمولة في الوقت الحالي وذلك لأنه يتميز بأنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل متانة تدوم لفترة طويلة كما أنه ذا تصميم زجاجي بلوري مُزدوج ويُمكنك استخدامه مع جميع أواني الطهي ويُعتبر أيضاً من أجهزة الطهي المحمولة التي تحتوي على مُوقدين، جدير بالذكر أن هذا الجهاز يُتيح للمستخدمين طهي مجموعة من الوجبات من خلال تنظيم درجات الحرارة حيث يسخن بسرعة كبيرة ويُوزع الحرارة بالتساوي، يبلغ سعر هذا الجهاز 56.99 دولار.

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2. Cadco CSR-3T Countertop

يتميز هذا النوع من أجهزة الطهي المحمولة بقوته ومتانته حيث أنه مُحاط بعُلبة متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل قوة تحمل اكبر بجانب أنه يحتوي على عنصر تسخين أنبوبي مقاس 8 بوصات كما أنه سهل الاستخدام حيث يحتوي على مفتاح هزاز وذلك لاستخدامه في التشغيل او الإيقاف، وللإشارة فهذا الجهاز أيضاً مُفضل لدى عدد كبير من المستخدمين لسهولة تنظيفه وصيانته ولأنه يشغل مساحة صغيره جداً، يبلغ سعر 130 دولار.

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3. NutriChef Electric Warming

ننتقل الآن لهذا الجهاز الذي يُعتبر مثالي للاستخدام في الحفلات والبوفيهات كما أنه أيضاً يحتوي علي عناصر تسخين عالية الطاقة للتسخين السريع، ويُعتبر هذا النوع أيضاً من أكثر أجهزة الطهي المحمولة أماناً وذلك لأنه يحتوي على مقابض تعمل باللمس وتكون باردة للحفاظ على أصابعك آمنه تماماً من الحروق أثناء الطهي كما يتميز بقوة تحمله لأنه يحتوي علي هيكل قوي من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ سعر هذا الجهاز 67.60 دولار.

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4. CUSIMAX Hot Plate

هذا الجهاز وبدون مُبالغة يُعتبر من أفضل أجهزة الطهي المحمولة وبخاصة لمن يمتلكون مساحات ضيقة ومن مُميزات هذا الأخير أنه يحتفظ بدرجة الحرارة لفترة طويلة بعد إيقاف التشغيل وهذا يُتيح للطعام أن يظل دافئ لفترة بعد الطهي دون استهلاك طاقة إضافية، أيضاً يحتوي هذا الجهاز علي لوحة تسخين مُتساوية ويُمكن أن يعمل هذا اللوح مع أواني الصحن ذات القاعدة 1000 واط والتي تعمل علي طهي الطعام بشكل سريع، يبلغ سعر هذا الجهاز 39.99 دولار.

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5. Courant Electric Burner

ننتقل الآن للجهاز الأخير والأرخص في هذه القائمة لأفضل أجهزة الطهي المحمولة، حيث أنه يُعتبر الأفضل حينما تحتاج إلي طهي العديد من الطعام ويُعتبر من الأجهزة ذات الموقد الواحد والعالية الجودة، ولصغر حجمه ووزنه الخفيف فإنه يُمكن حمله واستخدامه في السكن والسفر وغير ذلك، أيضاً يُمكنك التحكم بسهولة في درجات الحرارة حتي تناسب احتياجك لطهي الأطعمة المُختلفة وذلك لاحتوائه على مُنظم لدرجة الحرارة، يبلغ سعر هذا الأخير 17.85 دولار.

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