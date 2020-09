ملخص حَدث الكشف عن سعر الـ PS5؛ وألعاب كثيرة!

بالفترة الماضية قدمنا تغطية كاملة لمؤتمر سوني الذي أعلنت فيه عن كوكبة عملاقة من الأعمال التي ستطرحها مع الـ PS5 الجديد، بجانب الكشف عن شكله النهائي، وأبرز الخصائص الفنية فيه. لكن بقي شيء واحد: السعر. وانتظرنا طويلًا سوني أن تُعلن عنه، ولذلك سبقتها مايكروسوفت في الإعلان عن أسعار الـ XBOX الجديد بنسختيه الـ S والـ X.

هذا من المفترض أن يجعل سوني في موقف صعب، نظرًا لصدور الـ S بسعر 300 دولار، والـ X بسعر 500 دولار. لكن أخيرًا قررت سوني في 16 سبتمبر 2020، أن تقدم لنا حدثًا مباشرًا، لطرح سعرها النهائي، وقتل جميع الشكوك والتساؤلات التي حامت حولها بالفترة الماضية.

اليوم معنا تغطية شاملة لكل ما ورد ذكره في الحَدث.

بشكلٍ مختصر، سنستعرض الآن الألعاب التي ظهرت في الحَدث، وكلها مُلتقطة بشكلٍ حيّ من داخل الـ PS5 نفسه، إلا اللعبة الأولى فقط، والتي تم التقاطها على حاسوب يُشبه تجربة الـ PS5 بالضبط.

الظهور الأول كان من نصيب لعبة Final Fantasy XVI، والتي هي حصرية للجهاز الجديد. بدأ العرض بظهور العديد من المشاهد السينمائية المتعاقبة، لكن سرعان ما تم تسليط الضوء على أسلوب اللعب نفسه. وهنا ظهرت أجواء اللعبة المعتمدة على العصور المليئة بالحروب والحملات الصليبية، مع لمسة من الفانتازيا والسحر. القتال يمزج بين استخدام السيف والسحر، ويقدم تجربة لعب تبدو مميزة فعلًا.

أتت Spiderman Miles Morales المُنتظرة على أحر من الجمر، وهنا لم يتم التركيز على المشاهد السينمائية، بل كان لأسلوب اللعب نصيب الأسد من مدة العرض. ظهرت شوارع المدينة في ليلة الكريسماس، والتي بالصدفة كانت فيها مظاهرة ضد شركة طاقة تكنولوجية شريرة. وبينما الأجواء متوترة، تدخل عصابة إرهابية لسرقة عينة من عبوّات الطاقة الجديدة الخاصة بالشركة، معرضة حياة كل الموجودين على الجسر؛ للخطر. وهنا يتدخل سبايدر ومان وينقذ الموقف، وهنا تستعرض سوني عضلاتها في أسلوب لعب من أمتع ما يكون.

هلّت علينا لعبة Hogwarts Legacy التي تم تسريب مقاطع لها منذ فترة، الآن اللعبة حيّة وتم استعراض أسلوب لعب كامل لها، ممتزجًا مع المشاهد السينمائية الأخّاذة. قدم العرض تجربة مُرضية فعلًا، ومُعيدة للذكريات بالنسبة لكل من قرأ روايات هاري بوتر، أو شاهد سلسلة الأفلام. إلا أن القصة بطلها هذه المرة ليس هاري، بل اللاعب نفسه. وعليه التعامل كطالب في المدرسة، وفي نفس الوقت محاولة اكتشاف قوى الظلام التي تقبع بالعالم السحري ولا أحد يعلم عنها شيئًا. ظهرت مجموعة من أعلام السلسلة مثل Dementor وغيرها.

مباشرة بعد عالم هاري بوتر السحري، انتقلنا لعالم الحروب الواقعية. وتم تقديم مشاهد حيّة للعبة Call of Duty: Black Ops Cold War المنتظرة، وحقًا المشاهد مثيرة للاهتمام إلى أقصى حد. قال المخرج الإبداعي للعبة أن المشاهد مأخوذة لأول مهمة في اللعبة، والتي عندما ظهرت أمامنا؛ يمكن القول أنها مهمة في قلب الأحداث، وليست مجرد توطئة للقصة الرئيسية، وهذا نظرًا لمدى الدموية والعنف الموجودين فيها. تم استعراض أسلوب القتال بالأيدي والأسلحة، وكذلك آلية ركوب السيارات، بل وتحريك سيارات متفجرة عن بعد لقتل الأعداء. وأبرز ما يمكن الحديث عنه هو أنه من الممكنة قبض العدو ووضعه أسفل ذراعك وتكميم فمه، بينما تصوب على الآخرين بالسلاح الموجود في اليد الأخرى، ولاحقًا تقتل الشخص الذي تخنقه بالفعل.

وتم التصريح أن تجربة الزومبي في المالتي بلاير ستكون من أساسيات اللعبة، وأن هذا النَمط بالتحديد؛ سيكون متاحًا لجميع لاعبي PS4 بداية من يوم 18 سبتمبر، وبداية من 17 سبتمبر يمكنهم تحميل المحتوى. وسيكون المحتوى تحت عنوان Alpha، وهذا حتى تصدر اللعبة بالكامل لاحقًا.

بعد صدمة COD ذات الرعب الواقعي، أتت صدمة Resident Evil: Village ذات الرعب الفانتازي. وتم استعراض أسلوب لعب مريب للغاية، ويحمل الكثير من الأسئلة بين طياته. ظهرت بالعرض الكثير من المسوخ، مع تسليط الضوء على شخصية غامضة بالقصة، دائمًا نجدها إما في غرفة المعيشة؛ أو المطبخ. وستصدر اللعبة في 2021 حسب الإعلان.

نستكمل رحلة ألعاب القصص مع لعبة Deathloop الحصرية، المنتظرة على أحر من الجمر بالربع الثاني من 2021. أسلوب اللعب المُستعرض مشابه جدًا لأسلوب لعب Dishonored؛ ولما لا وهي من تطوير نفس الاستوديو؟

تم إظهار الشخصيات الرئيسية في القصة، مع الحرص على طرح الكثير من عناصر الجذب السردية، عبر تحديد مفردات الحبكة، وتقديم صورة كاملة عن الشخصيات والأماكن والدوافع التي تُمكن الشخصيات من بدء قصة اللعبة في الأساس وتحويلها لقصة حقيقية حقيقية، وجعلها تجربة قصصية تستحق اللعب.

عودة إلى كابكوم مرة أخرى بعد Resident Evil، والآن نحن أمام Devil May Cry 5: Special Edition. والذي تم تقديمه هذه المرة هو تجربة لعب مطابقة للتجربة القديمة، لكن مع تطور ملحوظ في الجرافيك والظلال والتركيب بشكلٍ عام. نفس الأمر الذي قامت به سوني بخصوص GTA-V، نفس الأمر بالضبط، وهذا غير مبشّر في الواقع. سياسية استغلال شهرة الألعاب القديمة لن تجدد في الصناعة شيئًا.

اللعبة التي أتت بعدها مباشرة هي Oddworld: Soulstorm، وهي واحدة من أغرب الألعاب التي تم الإعلان عنها في الحَدث السابق لسوني. قدمت لنا الشركة استعراضًا ممتازًا لأسلوب اللعب، مقللة من المشاهد السينمائية بقدر الإمكان. ولهذا يمكن القول أنها لعبة مغامرات تستحق اللعب، لأن البطل يحاول تحرير قومه من سطوة حاكم غاشم، وهذه قصة تفاعلية بكل تأكيد.

على استحياء تم تقديم عرض مختصر إلى أقصى حد للعبة Five Nights at Freddy’s: Security Breach، وهي اللعبة المنتظرة في سلسلة فريدي المحبوبة. بدأ العرض بصوت مرعب يتتبع البطل من بعيد، بينما البطل الطفل (أنت) خائف للغاية ومذعور، ومختبئ من صاحبة الصوت. فماذا سيحدث في هذا المكان المرعب؟

ثم أتت الملكة أخيرًا للحفل: لعبة Demon’s Soul. الاستعراض الفني كان ممتازًا، حيث استغلت سوني حب الجمهور لسلسلة Souls عمومًا، وركزت بشدة على وضع أغلب مشاهد العرض التشويقي، في شريحة الوحوش. وبالفعل، ظهرت وحوش وخصوم بأنواع وأشكال وخصائص مختلفة، مما يُظهر أن اللعبة –كالعادة- لن تكون سهلة على الإطلاق.

بعد كل تلك القصص والملاحم، بالطبع يجب أن تأتي لعبة مالتي بلاير مشهورة في النهاية لتهدئ الأجواء قليلًا. وهنا أتت Fortnite لتختم الحفل، وتُصرح أنها ستكون متاحة لجميع لاعبي الـ PS5 بداية من يوم الإطلاق.

أصحاب خدمة PS Plus مع الجهاز الجديد، هم محظوظون إلى أقصى حد في الواقع. كوكبة أعمال PS4 التي ستصدر لهم مجانًا، فعلًا هي الأقوى والأبرع. ستصدر ألعاب بسيطة من جهة، وألعاب شهيرة (وباهظة) من جهة أخرى، مما يجعل تجربة الـ Plus تستحق الشراء بدون شك.

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter

World Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Night

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

وأخيرًا، أتت اللحظة التي كانت الملايين في انتظارها؛ لحظة الإعلان عن سعر الجهاز المنتظر، بنسختيه. وبالفعل، تم عمل استعراض سريع جدًا لشكل الجهاز وأبعاده ومخارجه وكل ما يظهر للمستخدم كشكل خارجي، ثم تم طرح النسخة الرقمية بمبلغ 399 دولارا أمريكيا، بينما النسخة الكاملة (ذات قارئ الاسطوانات) بمبلغ 499 دولارا أمريكيا. مما يجعل المنافسة مع مايكروسوفت شرسة جدًا. الجهاز سيكون متاحًا في 12 نوفمبر لبعض الدول، بينما 19 نوفمبر للعالم كله.

سوني مدركة أن التنافس الحقيقي سيكون بين الـ S ونسختها الرقمية، وفارق 100 دولار ليس بالهيّن على الإطلاق. لذلك خطة سوني تنطوي على تعويض النقص؛ بالألعاب الممتازة والكثيرة جدًا، بجانب تقديم باقة Plus بها ألعاب مبهرة لا يمكن لـ Gamepass مايكروسوفت أن يقدمها على الإطلاق. فهنا سوني تراهن على مبيعات النسخة الرقمية، مع اشتراك 3 شهور على الأقل للـ Plus. وربما تصدر أولى النسخ المباعة باشتراك جاهز مدمج في العلبة كنوع من التشجيع على استكمال الاشتراك لاحقًا، والحصول على تجربة لعب متكاملة تستحق فعلًا سعر 400 دولار.

بعد السعر، وقبل انتهاء الحَدث بلحظات، تم الإعلان عن God of War Ragnarok، وأنها آتية في 2021. وبعدها مباشرة استعرضت سوني عرضًا مختزلًا لكل ما تم تقديمه في حَدث اليوم، جاعلة تجربة المشاهدة فعلًا معبرة عن اهتمام سوني بأدق التفاصيل، بل وتقديم تجربة لعب ترقى لمستوى تلك التفاصيل.

