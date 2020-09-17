أنكر تطلق كاميرا مراقبة لاسلكية تسجل فيديوهات بدقة 2K

أطلقت شركة أنكر الصينية عن كاميرا مراقبة لاسلكية تسجل فيديوهات بدقة 2K أطلقت عليها اسم eufyCam2 Pro.

وتتميز كاميرا المراقبة الجديدة بمقاومتها للماء والأتربة وفق معيار الحماية IP67، وبعدم حاجتها لدفع رسوم إضافية لتخزين ملفات الفيديو المسجلة في الخدمات السحابية.

وقالت الشركة الصينية إنَّ الكاميرا الجديدة ستكون قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 2K، وستحتوي على باقة توريد تضم طقم مزدوج من كاميرا eufyCam2 Pro، قاعدة Home Base2، 4 حوامل، وكابل شحن Micro-USB، وحدة إمداد بالطاقة، كابل إيثرنت، ودليل تشغيل مصغر.

وزودت أنكر هذه الكاميرا بمجموعة من الوظائف المتطورة كالتحسين الذكي للصورة والرؤية الليلية من خلال الاعتماد على مستشعر فائق الحساسية، ووظيفة التعرف على الحركة ومناطق النشاط، بالإضافة لوظيفة تسجيل صوت ثنائي الاتجاه، وتشفير البيانات وفقاً للمواصفات العسكرية.

وستحتوي الكاميرا على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة سنة كاملة، وذاكرة eMMC بسعة 16 غيغا بايت، إنذار ضد السرقة، وستدعم المساعد الصوتي لغوغل وأمازون.

يذكر أن أنكر لم تفصح عن موعد إطلاق الكاميرا الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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